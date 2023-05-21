Пока Джонс конфликтует с Фьюри: брату Нурмагомедова нашли соперника, а Нганну подписал контракт с PFL

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну был официально представлен в качестве бойца PFL, а действующий обладатель пояса Джон Джонс вступил в перепалку с одним из сильнейших боксёров планеты Тайсоном Фьюри. Конор Макгрегор заявил о готовности сразиться с Саулем Альваресом, а Алджэмейн Стерлинг признался, что может не выйти на бой с Шоном О’Мэлли из-за травмы. В свою очередь, в СМИ появилось сообщение об организации поединка между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном.

Переход Нганну в PFL

Одним из главных событий прошедшей недели в смешанных единоборствах стало долгожданное завершение саги с участием Фрэнсиса Нганну. На протяжении последних месяцев болельщики гадали, где продолжит карьеру экс-чемпион UFC, не сумевший договориться с крупнейшим MMA-промоушеном о продлении контракта. И выбор камерунца оказался довольно предсказуемым. Как многие и полагали, тот подписал соглашение с PFL и на неделе был официально представлен в качестве бойца организации.

Если смотреть с точки зрения бизнеса, то Нганну принял чуть ли не идеальное решение. Промоушен не только предложил ему «больше, чем другие», о чём сказал он сам, но также удовлетворил и ряд других его требований. В частности, Фрэнсис получил не только право параллельно выступать в боксе, но и должность в руководстве лиги. Так, в ближайшее время будет создано отделение PFL Africa, которое он и возглавит. Но и это ещё не всё. Как впоследствии отмечали некоторые спортсмены, оппоненты камерунца будут зарабатывать за сражение с ним не менее $2 млн. С учётом этого можно лишь догадываться, какие гонорары гарантированы ему самому.

Впрочем, в мире MMA это событие восприняли неоднозначно. Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поддержал Нганну, а легендарный Дэниел Кормье и вовсе назвал его человеком, изменившим правила игры, а также восхитился его стремлением улучшать материальное положение будущих визави. Но нашлись и те, кто не был в восторге от перехода камерунца. Одним из них стал его несостоявшийся соперник Джон Джонс, в настоящее время владеющий трофеем в тяжёлом дивизионе UFC. По его словам, теперь тот не может называть себя сильнейшим в категории до 120 кг, ведь лишён возможности биться с лучшими.

Почти такое же мнение высказал Конор Макгрегор. Как признался экс-чемпион UFC в лёгком весе, он рад за Нганну, но считает, что ему стоило договориться с Даной Уайтом и остаться в главной лиге мира. Ведь в PFL нет ни одного соперника, дуэль Фрэнсиса с которым могла бы привлечь внимание большой публики. И с этим сложно не согласиться. Полноценных суперзвёзд в тяжёлой категории там нет, а лидирующие позиции занимают не самые раскрученные Анте Делия, Бруно Каппелоцца и Ренан Феррейра, а также не закрепившийся в чемпионате Йорган Де Кастро.

Перепалка Джонса с Фьюри

В то же время сильнейший тяжеловес UFC успел повздорить ещё и со звёздным боксёром. Причём спровоцировал конфликт комментатор Джо Роган. В своём подкасте он выразил мнение, что Джонс не оставил бы шансов Тайсону Фьюри, если бы их заперли в одной комнате. И это глубоко возмутило действующего обладателя титула по версии WBC.

Британец не только обозвал Рогана лысым карликом, но не согласился с его мнением о победе американца в их возможном противостоянии. По его словам, в одиночку с ним не сумел бы справиться ни один человек на планете, включая Джонса.

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Реакция последовала незамедлительно. Джонс согласился, что в боксёрском ринге пока никто не может составить достойную конкуренцию Фьюри, но в клетке всё было бы по-другому. А также выразил готовность подтвердить это и предложил Тайсону обратиться к Уайту, тем самым намекнув о желании сразиться с ним по правилам смешанных единоборств. Правда, британец с ходу пресёк обсуждение его потенциального перехода в MMA.

Зато возможность выступления в другом виде боевых искусств не исключил тот же Макгрегор. В 2017 году он уже пробовал силы в боксе и потерпел сокрушительное поражение нокаутом от Флойда Мейвезера, но после этого неоднократно говорил о намерении вновь выйти в ринг. В разное время в СМИ ходили слухи об организации реванша с американцем и проведении битвы с Мэнни Пакьяо, но дальше дело не пошло.

На этот же раз Макгрегор заявил о готовности помериться силами с Саулем Альваресом. По его словам, он изучал манеру ведения боя Канело и наблюдал за тем, как с ним бились другие левши — Джон Райдер и Билли Джон Сондерс, ранее потерпевшие от него поражения. А потому уже знает, какую бы тактику избрал на схватку с мексиканцем.

Правда, в настоящее время Макгрегор сосредоточен на возвращении в смешанные единоборства, о чём свидетельствует его присутствие в антидопинговой программе UFC. Вопрос лишь в том, когда оно состоится и будет ли его оппонентом именно Майкл Чендлер, вместе с которым они участвовали в съёмках очередного сезона The Ultimate Fighter в качестве тренеров. И хотя по традиции наставники команд впоследствии встречаются в клетке, о статусе этого боя ничего не смог ответить даже Уайт.

Травма Стерлинга

В то же время под угрозой срыва находится и другой ожидаемый поединок. На днях UFC анонсировал целый ряд крупных боёв с участием своих звёзд. Так, Дастин Порье подерётся с Джастином Гэтжи за титул «самого жёсткого ублюдка» (BMF), оставшийся вакантным после ухода из спорта Хорхе Масвидаля, Алекс Перейра дебютирует в полутяжёлом дивизионе сражением с Яном Блаховичем, а Икрам Алискеров постарается сотворить сенсацию и разобраться с бывшим претендентом на пояс в категории до 84 кг Пауло Костой. Помимо этого, было объявлено и о проведении долгожданной схватки между Алджэмейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли.

Отмечается, что она возглавит запланированный на 20 августа турнир UFC 292, но всё может измениться, если действующий чемпион в легчайшем весе не успеет восстановиться после многочисленных травм. Как признался Стерлинг в эфире собственного YouTube-канала, в настоящий момент его беспокоят повреждения ног и бицепса, но он не оставляет надежд подраться на шоу в Бостоне.

При этом намерение руководства устроить Алджэмейну поединок в последний месяц лета изначально вызывало скепсис. В начале мая он провёл крайне напряжённую 25-минутную дуэль с Генри Сехудо и, хотя выиграл раздельным решением судей, потратил очень много сил. И было крайне оптимистично предполагать, что ему хватит всего трёх месяцев на восстановление и подготовку к следующей битве. Ведь три его последних боя прошли с перерывом в семь и шесть месяцев соответственно.

Однако сам О’Мэлли заверил, что выступит на UFC 292 и подерётся за пояс вне зависимости от того, войдёт ли в октагон Стерлинг. И это кажется вполне вероятным. В его случае руководство вполне может провернуть ту же схему, что и в 2015 году. Тогда Конор Макгрегор должен был биться за пояс в категории до 65,8 кг, но Жозе Алдо травмировался, вследствие чего оппонентом ирландца стал Чэд Мендес, а на кон был поставлен временный титул. Тем самым ирландец не только укрепился в статусе главного претендента на трофей, но и лишил бразильца поля для манёвра. Ведь в случае повторного отказа он мог просто уступить своё звание.

Примечательно, что Стерлинг оказывался в аналогичной ситуации. В октябре 2021 года он должен был защищать пояс в реванше с Петром Яном, но снялся из-за травмы. В итоге россиянин бился за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал убедительную победу единогласным решением судей. Правда, впоследствии не сумел взять реванш у Алджэмейна и потерпел второе поражение подряд.

Новый соперник для Нурмагомедова

Судя по всему, есть определённость и в отношении следующего противника другой звезды легчайшего веса UFC. На днях известный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что в промоушене планируют устроить бой Умара Нурмагомедова с Кори Сэндхагеном. Впоследствии это косвенно подтвердил и его одноклубник Ислам Махачев. Он опубликовал фотографию анонса этой схватки в социальных сетях и подчеркнул, что станет главным на шоу.

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И хотя пока эти слухи не подтверждены официально, их появление уже говорит о том, насколько высоко в организации оценивают двоюродного брата Нурмагомедова. Сейчас он занимает лишь 11-ю строчку в рейтинге своего дивизиона, но уже рассматривается как потенциальный участник главного поединка вечера и соперника четвёртого номера категории. Хотя по опыту они несопоставимы. Пусть Умар и может похвастаться идеальным рекордом (16-0), серьёзной конкуренции он не встречал. Сергей Морозов, Брайан Келлехер, Нэйт Манесс и Раони Барселос не относятся к элите и никогда не входили даже в топ-15.

Поэтому дуэль с Сэндхагеном обещает стать для Нурмагомедова тяжелейшим испытанием. Ведь он будет вынужден не только перескочить на новый уровень и схлестнуться с бойцом иного калибра, но и сделать это в рамках главного боя вечера. А это дополнительная ответственность, которая может лишь увеличить давление на молодого спортсмена.

Что касается бойцовских качеств, то Сэндхагена можно назвать довольно удобным оппонентом для Нурмагомедова. Тот предпочитает биться в стойке, а в партере не настолько хорош, чем и может воспользоваться россиянин. Если ему удастся сблизиться с долговязым американцем и уложить его на настил, шансы на успех значительно возрастут. В своё время Кори довольно легко переводил Ти Джея Диллашоу, а тот же Стерлинг и вовсе легко поймал на удушающий.