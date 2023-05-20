Макгрегор готов провести боксёрский поединок с Альваресом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о готовности провести боксёрский поединок с чемпионом мира Саулем Альваресом.

«Я левша, Райдер был левшой, Билли Джо Сондерс был левшой. Я знаю методы и понимаю, что бы сделал в бою с ним. Я чувствую, что он слабеет. Без проблем подерусь с Канело, мне вообще плевать», — цитирует Макгрегора MMA Fighting.

Ирландец провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор пообещал побить рекорд UFC по нокаутам.