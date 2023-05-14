Макгрегор пообещал побить рекорд UFC по нокаутам

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о желании побить рекорд промоушена по нокаутам.

«Мэтт Браун в свои 42 года занимает первое место по количеству нокаутов в UFC — у него 13 нокаутов. Он и «Зверь» Льюис сравнялись. У меня сейчас восемь нокаутов в UFC, и мне 34 года. Я побью этот рекорд», — написал боец в соцсетях.

Ирландец провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что Макгрегор и Майк Перри провели битву взглядов в лиге кулачных боёв.