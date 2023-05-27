Шарабутдин Магомедов дебютирует в UFC на турнире в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов дебютирует в UFC в октябре в Абу-Даби.

«В октябре, Абу-Даби. Не могу сказать имя соперника, но это будет топовый боец. Шара скоро станет чемпионом UFC. Как я говорил это ещё четыре года назад, сейчас тоже говорю», — заявил тренер бойца Гор Азизян в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Шарабутдин Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, выступает в полусредней весовой категории. На счету бойца 11 побед в 11 поединках MMA. Изначально ожидалось, что Магомедов проведёт первый бой в организации в августе.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал победу бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко над блогером Евгением Ершовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».