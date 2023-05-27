Хрюнов: в бою Емельяненко с Ершовым не было сценария

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал победу бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко над блогером Евгением Ершовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Бой был выставочный или со сценарием? Нет-нет, сценария не было. Изменена была спортивная формула боя — три раунда по две минуты. Это действительно получается выставочный бой, потому что в официальных правилах такой формулы нет», — цитирует Хрюнова Metaratings.

Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел Ершова. 41-летний Емельяненко в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее Александр Емельяненко сообщил, что проведёт свой следующий бой в августе.