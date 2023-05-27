Александр Емельяненко сообщил, что проведёт свой следующий бой в августе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко высказался о следующем возможном поединке.

«Следующий бой проведу в августе. Я бы подрался ещё раз с Ершовым. Поединок по правилам бокса в накладках для смешанных единоборств», — заявил Емельяненко после боя.

Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний Емельяненко в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее Емельяненко поделился эмоциями от победы над Ершовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».