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Александр Емельяненко: надеюсь, я разочаровал тех людей, которые в меня не верили

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поделился эмоциями от победы над блогером Евгением Ершовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Надеюсь, я разочаровал тех людей, которые в меня не верили. Теперь-то они точно будут относиться ко мне иначе. Дальше буду готовиться и набирать форму. Хулиганить больше не собираюсь. Супруге пообещал», — заявил Емельяненко после поединка. 

Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел Ершова. 41-летний Емельяненко в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее Томпсон поделился эмоциями от победы в поединке с россиянином Алексеем Олейником на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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