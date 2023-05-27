Александр Емельяненко: надеюсь, я разочаровал тех людей, которые в меня не верили

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поделился эмоциями от победы над блогером Евгением Ершовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Надеюсь, я разочаровал тех людей, которые в меня не верили. Теперь-то они точно будут относиться ко мне иначе. Дальше буду готовиться и набирать форму. Хулиганить больше не собираюсь. Супруге пообещал», — заявил Емельяненко после поединка.

Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел Ершова. 41-летний Емельяненко в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее Томпсон поделился эмоциями от победы в поединке с россиянином Алексеем Олейником на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».