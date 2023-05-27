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Томпсон о поединке с Олейником: Алексей — настоящая легенда, я уважаю его

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Британец Оли Томпсон поделился эмоциями от победы в поединке с россиянином Алексеем Олейником на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Спасибо, Москва! Сегодня настало моё время. О реванше будем говорить завтра, а пока хочу наслаждаться моментом. Алексей же — настоящая легенда, я уважаю его», — заявил Томпсон после поединка. 

Поединок за титул чемпиона лиги в тяжёлом весе завершился в первом раунде. Томпсон нокаутировал Олейника. 

На счету россиянина 79 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.

Ранее младший брат Фёдора и Александра Емельяненко Иван поделился эмоциями от победы в дебютном поединке по правилам смешанных единоборств.

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