Томпсон о поединке с Олейником: Алексей — настоящая легенда, я уважаю его
«Спасибо, Москва! Сегодня настало моё время. О реванше будем говорить завтра, а пока хочу наслаждаться моментом. Алексей же — настоящая легенда, я уважаю его», — заявил Томпсон после поединка.
Поединок за титул чемпиона лиги в тяжёлом весе завершился в первом раунде. Томпсон нокаутировал Олейника.
На счету россиянина 79 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.
Ранее младший брат Фёдора и Александра Емельяненко Иван поделился эмоциями от победы в дебютном поединке по правилам смешанных единоборств.