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Иван Емельяненко: спасибо моим братьям за то, что поддержали меня

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Младший брат Фёдора и Александра Емельяненко Иван поделился эмоциями от победы в дебютном поединке по правилам смешанных единоборств.

«По мне, пропустил я сегодня нормально. Только с утра пойму, сколько именно. Спасибо большое Алексею за конкурентный бой. Также спасибо менеджеру, тренеру и моим братьям Фёдору и Александру за то, что поддержали меня и помогли с организацией», — заявил Иван после боя.

35-летний боец одержал победу над чемпионом России 2007 года по дзюдо Алексеем Леденёвым. Поединок по правилам смешанных единоборств прошёл все три раунда по три минуты. Емельяненко одержал победу единогласным решением судей.

Иван Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Ранее агент Никита Бурчак рассказал о состоянии здоровья Александра Емельяненко перед поединком с Евгением Ершовым.

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