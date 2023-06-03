Защита пояса Немковым в Bellator, бой Вартаняна с Резниковым за титул ACA и три турнира PFL: главные события июня в ММА

Вадим Немков сразится с Йоэлем Ромеро в поединке за титул Bellator в средней категории, а Аманда Нуньес постарается повторить рекорд Ронды Раузи по числу защит пояса в легчайшем весе UFC. Эдуард Вартанян померится силами с Артёмом Резниковым в финале Гран-при ACA, а Чарльз Оливейра и Бенэил Дариуш определят имя будущего соперника Ислама Махачева. Азамат Бекоев попытается стать первым российским чемпионом в истории LFA, а Денис Гольцов, Магомед Магомедкеримов, Магомед Умалатов и Марина Мохнаткина — гарантировать себе путёвки в плей-офф PFL.

UFC on ESPN 46

Дата и место проведения: 3 июня, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Кай Кара-Франс — Амир Альбази, Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Залески дос Сантос, Максим Гришин — Филипе Линс.

На фоне не самого богатого на события мая, июнь буквально переполнен турнирами экстракласса. Откроет его в субботу очередной вечер Абсолютного бойцовского чемпионата. Да, главный поединок вечера вряд ли способен привлечь внимание широкой публики — Кай-Кара Франс и Амир Альбази не входят в число главных звёзд промоушена, пусть и находятся в шаге от звания первого претендента на титул в наилегчайшем дивизионе. Куда больший интерес среди российской аудитории вызывают схватки с участием двух соотечественников. И каждому из них предстоит помериться силами с опасными бразильцами.

Также по теме Пока Джонс конфликтует с Фьюри: брату Нурмагомедова нашли соперника, а Нганну подписал контракт с PFL Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну был официально представлен в качестве бойца PFL, а действующий обладатель пояса Джон...

Шоу откроет дуэль Максима Гришина с Филипе Линсом, известным российским поклонникам ММА по бою с Вадимом Немковым. В 2017 году тот встретился с будущим чемпионом Bellator, но сумел продержаться всего 183 секунды, прежде чем оказался в нокауте. И пусть с того момента он взял верх в шести битвах из восьми, до уровня суперзвезды так и не дорос. Во многом виной тому травмы, заставившие бразильца неоднократно отказываться от выхода в клетку. К слову, очередное повреждение помешало ему подраться с Азаматом Мурзакановым в декабре 2021-го.

Примечательно, что с Гришиным их пути тоже могли пересечься раньше, но в октябре 2022-го тот вновь не был допущен до выступления по медицинским причинам. И из-за этого его простой затянулся более чем на год.

Нурмагомедов же последний раз дрался в октябре и добился успеха, выиграв второй раз подряд. Однако теперь его ждёт соперник иного уровня. В своё время Элизеу Залески дос Сантос разбирался с такими серьёзными противниками, как Омари Ахмедов и Шон Стрикленд, но годы берут своё. Сейчас 36-летний боец имеет рекорд 23-7, а из последних четырёх битв выиграл лишь половину. Впрочем, списывать ветерана со счетов не стоит. Он пусть и не самый одарённый, но универсальный спортсмен, способный создать проблемы как в стойке, так и в партере.

PFL 4: Regular Season

Дата и место проведения: 8 июня, Атланта (США).

Значимые бои: Мовлид Хайбулаев — Тайлер Даймонд.

В свою очередь, триумфатор сезона-2021 постарается увеличить шансы на завоевание путёвки в плей-офф нынешнего первенства. В апреле Мовлид Хайбулаев единогласным решением судей победил Рёдзи Кудо и с тремя очками поднялся на третью строчку в таблице «регулярки». Теперь же ему предстоит дуэль с Тайлером Даймондом — не самым известным, но обладающим определённым опытом бойцом. В 2018 году тот участвовал в The Ultimate Fighter, но был бит дважды подряд и не смог получить контракт с UFC.

Причём изначально Хайбулаев должен был сражаться с другим соперником — Даниэлем Торресом, однако экс-чемпион KSW провалил тест на запрещённые препараты и был заменён на американца. В его анализе нашли следы дростанолона и амфетамина. Австриец был отстранён на полгода, оштрафован почти на $3 тыс., а его дуэль с Алехандро Флоресом была признана несостоявшейся.

UFC 289

Дата и место проведения: 10 июня, Ванкувер (Канада).

Значимые бои: Аманда Нуньес (ч) — Ирэн Алдана (титул в легчайшем весе), Чарльз Оливейра — Бенэил Дариуш.

В июне UFC решил обойтись лишь одним номерным турниром, да и тот не переполнен громкими именами. На общем фоне выделяются два боя. По итогам одного из них Аманда Нуньес может провести свою очередную, шестую защиту титула и сравняться по этому показателю с рекордсменом легчайшей категории, легендарной Рондой Раузи. И помешать ей сделать это способна Ирэн Алдана — пятый номер дивизиона, досрочно взявшая верх над двумя соперницами подряд. В июле 2021-го она расправилась с Яной Куницкой (ныне Сантос), а в прошлом сентябре ударом в печень из положения лёжа нокаутировала Мэйси Чиассон.

Вопрос в том, сумеет ли она что-то противопоставить одной из величайших девушек-бойцов в истории, учитывая её пробелы в борцовской технике. Та же Чиассон легко переводила её на настил и контролировала там, нагружая мощными ударами. А Нуньес в этом аспекте заметно сильнее. И если мексиканка не сумеет защититься от её проходов в ноги, эта схватка рискует стать предельно односторонней.

Предварять её будет поединок в лёгком весе, в котором определится будущий претендент на титул и, по совместительству, оппонент Ислама Махачева. На протяжении последних месяцев Бенэила Дариуша называют чуть ли не единственным представителем дивизиона, способным составить конкуренцию россиянину. Но чтобы помериться силами с чемпионом, ему необходимо разобраться с бывшим обладателем трофея — Чарльзом Оливейрой.

А тот (если не считать поражения Махачеву) последний раз уступал аж в декабре 2017-го, после чего выиграл 11 раз подряд. И пусть многие поспешили списать его со счетов, недооценивать бразильца нельзя. Как и превозносить американца, чьи пути очень давно не пересекались с по настоящему звёздными соперниками, пребывающими в отличной форме. Постаревший Тони Фергюсон и однобокий Матеуш Гамрот — не в счёт.

ACA 159

Дата и место проведения: 16 июня, Сочи (Россия).

Значимые бои: Эдуард Вартанян — Артём Резников (финал Гран-при в лёгком весе), Магомедрасул Гасанов (ч) — Саламу Абдурахманов (титул в среднем весе).

На берегу Чёрного моря пройдёт один из самых ожидаемых поединков в российских смешанных единоборствах. Эдуард Вартанян и Артём Резников сразятся не только за звание триумфатора Гран-при в лёгком весе, но и денежный приз в размере $200 тыс. И что странно, в классическом противостоянии ударника и борца фаворитом называют именно первого. Хотя история знает множество примеров, когда эксперты по грэпплингу буквально не оставляли шансов своим оппонентам.

Правда, в этом случае стоит сделать пару оговорок. Вартанян хоть и специализируется на стойке, может считаться универсальным бойцом, что ранее неоднократно подтверждал. Например, в дуэли с Раисовым, которого превзошёл как на ногах, так и на земле. Вопрос лишь в том, удастся ли ему справиться с силовой борьбой Резникова, чья серия насчитывает десять побед подряд.

На этом же шоу определится имя полуфиналиста Гран-при в среднем весе и, по совместительству, чемпиона категории. Изначально Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов должны были биться в марте, но второй вновь получил травму, из-за чего схватку пришлось перенести. И хотя действующий обладатель пояса и до этого выглядел предпочтительнее, теперь кажется ещё большим фаворитом. Ведь сложно сказать, успел ли его противник восстановиться на все 100%.

Bellator 297

Дата и место проведения: 16 июня, Чикаго (США).

Значимые бои: Вадим Немков (ч) — Йоэль Ромеро (титул в полутяжёлом весе), Серхио Петтис (ч) — Патрисио Фрейре (титул в легчайшем весе), Гаджи Рабаданов — Питер Бюист, Рамазан Курамагомедов — Джалил Уиллис, Тимур Хизриев — Ричи Смуллен, Имамшафи Алиев — Остин Вандерфорд, Никита Михайлов — Леандро Хиго, Шамиль Никаев — Майк Хэмел.

В этот же вечер по североамериканскому времени Вадим Немков проведёт четвёртую защиту титула. И хотя противостоять ему будет легендарный Йоэль Ромеро, вполне может получиться так, что эта битва станет для него одной из самых простых за последнее время. Безусловно, кубинец остаётся великолепным тактиком и одним из самых хитрых спортсменов в мире MMA, но в 46 лет ему будет крайне непросто поддерживать высокий темп на протяжении 25 минут. Разница в выносливости вполне может стать ключевым аспектом в данном бою. И если россиянин сумеет не попасться на очередную уловку претендента и грамотно работать с дистанции, то добудет очередную победу.

Помимо этого, в Чикаго состоится ещё один титульный поединок, но российскую аудиторию наверняка больше привлекает выступление сразу шести соотечественников. Причём четверо из них постараются сохранить ноль в графе «поражения». Рамазан Курамагмоедов и Шамиль Никаев (оба — 10-0) сразятся с экс-чемпионом LFA Джалилом Уиллисом и Майком Хэмелом соответственно, ранее битым Усманом Нурмагомедовым. Тимур Хизриев (12-0) померится силами с малоизвестным ирландцем Ричи Смулленом, а Имамшафи Алиев (9-0) — с бывшим претендентом на трофей Bellator Остином Вандерфордом. Правда, последние две схватки муж Пейдж Ванзант проиграл нокаутом в первом раунде.

В свою очередь, Никита Михайлов попробует взять верх во втором бою подряд и сломить сопротивление ещё одного обладателя пояса LFA, седьмого номера рейтинга легчайшего веса Леандро Хиго, а Гаджи Рабаданов поприветствует Питера Бюиста в новой лиге. Ранее тот бился в ONE FC, но успеха там не достиг, потерпев два поражения в пяти поединках.

PFL 5: Regular Season

Дата и место проведения: 16 июня, Атланта (США).

Значимые бои: Денис Гольцов — Йорган Де Кастро, Марина Мохнаткина — Эвелин Мартинс.

В этот же день гарантировать себе место в плей-офф PFL постарается Денис Гольцов. В апреле он «вырубил» Сезара Феррейру в первом раунде и с шестью очками возглавил таблицу сезона в тяжёлом дивизионе. И ещё одна такая яркая победа поможет ему закрепиться в лидерах. Но сделать это будет непросто, ведь в другом углу будет Йорган Де Кастро, ранее выступавший в UFC и Eagle FC, где взял верх над самим Джуниором дос Сантосом. Пусть причиной тому и была травма плеча легендарного бразильца. В любом случае, уроженец Кабо-Верде очень страшен в стойке, что подтверждают шесть выигрышей нокаутом за карьеру.

Но если Гольцов ранее уже неоднократно забирался в плей-офф, то Марина Мохнаткина может сделать это впервые. В прошлом году она набрала три очка и заняла лишь пятое место по итогам регулярки, но в этом уже превзошла собственные показатели. Досрочная победа над Йоко Хигаси помогла ей взлететь на вторую строчку и остановиться в паре шагов от выхода в следующий раунд соревнований. Теперь остаётся лишь не уступить в дуэли с Эвелин Мартинс — не знающей поражений бразильянкой (5-0), попавшей в PFL через Challenger Series.

LFA 160

Дата и место проведения: 16 июня, Оуэнсборо (США).

Значимые бои: Дилан Будка — Азамат Бекоев (временный титул в среднем весе).

В американском промоушене Legacy Fighting Alliance, трансляцией чьих шоу занимается UFC, может произойти знаменательное событие. До настоящего момента ни один россиянин не завоёвывал титул лиги, но всё может измениться уже в середине июня. Войти в историю постарается Азамат Бекоев, чей путь в единоборствах был довольно тернист.

К концу 2021-го в его пассиве значилось уже три поражения, причем все — от бывших или действующих представителей ACA. В результате, уроженец Владикавказа покинул одну из крупнейших российских организаций и транзитом через Узбекистан и Турцию попал в LFA, где в кратчайшие сроки стал претендентом на пояс. И получил право помериться силами с перспективным Диланом Будкой. Американец неудачно дебютировал в профессиональных MMA, но потом взял верх пять раз подряд (дважды — досрочно).

UFC on ESPN 47

Дата и место проведения: 17 июня, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Марвин Веттори — Джаред Каннонир, Арман Царукян — Жоаким Силва, Муслим Салихов — Николас Далби.

Очередное еженедельное шоу UFC стоит посмотреть сразу по нескольким причинам. Марвин Веттори и Джаред Каннонир выявят сильнейшего в очной битве и постараются вернуться в гонку за поясом, а Арман Царукян с Муслимом Салиховым — продлить свои успешные серии. Причём обоим будут противостоять далеко не самые звёздные визави. После перехода в чемпионат Жоаким Силва был бит в трёх боях из семи, хотя не пересекался со спортсменами топ-класса, а Николас Далби к 38 годам так и не смог пробиться в элиту. Но тем сложнее для россиян, от которых будут ждать не просто побед, а доминирования в октагоне.

PFL 6: Regular Season

Дата и место проведения: 23 июня, Атланта (США).

Значимые бои: Магомед Магомедкеримов — Давид Завада, Магомед Умалатов — Наиб Лопес.

То же самое можно сказать и об их коллегах-соотечественниках из PFL. В апреле Магомед Магомедкеримов и Магомед Умалатов «уничтожили» своих оппонентов, нокаутировав их в первом же раунде, и возглавили таблицу регулярного чемпионата в полусреднем весе. И теперь от них ждут «продолжения банкета». Давид Завада и Наиб Лопес не тянут на звёздных бойцов, пусть и имеют достойные послужные списки. Немец ранее дрался в UFC, а в ноябре 2019-го даже «задушил» Абубакара Нурмагомедова на турнире в Москве. Мексиканец и вовсе пока не проиграл ни одной из 16 схваток.