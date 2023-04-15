Без лишних усилий: Магомедкеримов, Умалатов и Гольцов потратили 281 секунду на победы в рамках PFL 3

Российские бойцы не оставили шансов соперникам на старте нового сезона PFL и затратили на победы суммарно 281 секунду. Магомед Магомедкеримов завершил поединок с Беном Эгли мощным правым хай-киком в голову. Магомед Умалатов нокаутировал Дилано Тейлора коротким ударом рукой в челюсть. А Денис Гольцов перевёл Сезара Ферейру в партер и там обрушил на соперника град ударов, после чего судья вынужден был остановить бой.

Турнир PFL 3 обещал обернуться праздником для российских болельщиков. Все три отечественных бойца получили соперников, которые были им вполне по силам, и имели возможность спокойно втянуться в новый сезон. Любопытно, что за пару недель в составе карда произошла замена. Изначально в клетку должен был войти чемпион АСА Абдул-Азиз Абдулвахабов, которому предстояло помериться силами с Ахмедом Амиром. PFL даже опубликовала анонс с его участием. Но в «Ахмате» спортсмену напомнили о действующем контракте и не отпустили его.

Вместо него в кард включили другого россиянина — перспективного тяжеловеса Дениса Гольцова, дважды добиравшегося до полуфинала Гран-при. В прошлом году он вместе с Магомедом Умалатовым был лишён права побороться в плей-офф. Обоим не сделали визу в Великобританию, где проходили полуфиналы.

На этот раз Русский богатырь должен был открыть сезон противостоянием с Михалосом Андришаком, но в последний момент его заменили на Сезара Феррейру. Карьера опытного бразильца вызывала уважение, ведь он на протяжении семи лет бился в UFC, где встречался с такими звёздами как Тиагу Сантус, Хорхе Масвидаль, Джек Херманссон и Марвин Веттори. Но после введения строгого допинг-контроля результаты ветерана пошли на спад. Собственно, в PFL он до того потерпел два поражения при одной победе.

Вот и Гольцову составить достойную конкуренцию Феррейра не сумел. Хотя начал поединок Сезар достаточно активно. Он сходу отправил в челюсть соперника неплохой, но далеко не нокаутирующий левый боковой, а следом нанёс удар ногой и донёс неприятное колено в печень. Россиянин спокойно пережидал шторм от оппонента, так как ждал возможности перевести его на канвас. Первая попытка закончилась неудачно — бразилец сумел вырваться из клинча у сетки.

Зато вторая увенчалась успехом. За минуту и 26 секунд Денис оформил первый и последний тейкдаун. Далее он принялся методично избивать соперника в граунд-энд-паунде. Тот попытался перевернуться, но только усугубил своё положение. Вскоре судье пришлось зафиксировать победу, на которую отечественный атлет не потратил и трёх минут. Таким образом он начал новый сезон со спокойной «разминки», не потратив слишком много сил.

Умалатов, также оставшийся без полуфинала прошлогоднего Гран-при по вине властей Великобритании, тоже горел желанием взять реванш. Тем более судьба дала ему возможность поквитаться с бойцом, который лишь благодаря его снятию пробился в плей-офф и едва не завоевал трофей.

Дилано Тейлор тогда набрал всего три очка на групповом этапе, одержав победу над Жоао Зеферино и без шансов уступив Магомеду Магомедкеримову, и поделил седьмое-восьмое места с Джаррахом Аль-Силави. Но проблемы конкурента с документами дали ему возможность попасть напрямую в четвёрку сильнейших. И американец воспользовался своим шансом. В полуфинале он оказался сильнее Рори Макдональда, а в решающем противостоянии уступил Садибу Саю.

Но Умалатов в очном поединке продемонстрировал, чего на самом деле стоит Тейлор. Сложилось впечатление, что Магомед горел желанием именно доказать, что оппонент занял его место не по праву. В результате встреча продолжалась всего полторы минуты. Как и в случае с Гольцовым, его соперник начал чуть активнее — он выбросил несколько ударов левой рукой, а затем добавил к ним и ногу. Впрочем, речи о серьёзной опасности не шло.

Россиянин в ответ пошёл в клинч и выбросил колено в печень на сближении. Далее Дилано атаковал куда смелее — левый хай-кик пришёлся в блок, зато правый крюк — прямо в челюсть. Казалось, зрителей ждёт долгий и равный поединок. Но вскоре Принц закончил его одним чётким выстрелом. Он донёс короткий правый прямой точно в челюсть, а затем добил его ещё двумя ударами. Так Умалатов наказал соперника, успешно начал новый сезон PFL, а заодно продлил удачную серию. В 13 боях он одержал 13 побед и пока не знает поражений.

Но самый яркий нокаут записал себе в актив ветеран лиги Магомед Магомедкеримов. В соперники по первой схватке в новом сезоне он получил не самого яркого бойца — Бена Эгли, который дебютировал в PFL. До того он выступал в различных региональных промоушенах, но не добился заметных успехов, хотя наработал статистику 12-3. Зато он удостоился чести быть поприветствованным в лиге одним из главных её ветеранов, чемпионом Гран-при-2018 в полусредней весовой категории.

Первый блин для американца получился комом, ведь на канвасе он пробыл всего минуту и три секунды. При этом он не нанёс маститому оппоненту никакого урона. Со стартовым гонгом отечественный спортсмен начал проводить многоударные комбинации, а соперник лишь пытался уходить от него, почти не отвечая.

Закономерная развязка наступила быстро, когда Магомедкеримов неожиданно выбросил в челюсть Эгли правый хай-кик. Бен тут же рухнул, и судья зафиксировал нокаут. К счастью, оппонент достаточно быстро пришёл в сознание и даже поздравил россиянина с победой. А тот, как и Умалатов с Гольцовым, не потратил лишних усилий. Показательна статистика противостояния. Магомед нанёс 11 точных ударов против всего четырёх у соперника, а руками — вовсе восемь против ноля.