Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко находится в великолепной форме
«Александр находится в великолепной форме, шутит. Его следующий бой пройдёт 26 мая по ММА. Соперника объявим позднее», — цитирует Хрюнова ТАСС.
Александр Емельяненко может провести бой по правилам ММА в мае. 41-летний боец в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился вничью.
6 апреля появилась информация, что из-за Емельяненко был задержан рейс Екатеринбург — Москва. Портал Е1.ru со ссылкой на блогера Анну Данилову опубликовал видео с российским бойцом. Утверждалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал.
Ранее Никита Бурчак рассказал о ситуации с бойцом в аэропорту.