Менеджер Емельяненко: в клинике Александру поставили пару капельниц, после чего он поехал в аэропорт

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Никита Бурчак, менеджер бойца ММА Александра Емельяненко, рассказал о ситуации с бойцом в аэропорту.
Менеджер Емельяненко: в клинике Александру поставили пару капельниц, после чего он поехал в аэропорт
  • РИА Новости

«Александр летал в Екатеринбург к лечащему врачу, который вёл его до боя с Вячеславом Дациком. В клинике ему поставили пару капельниц, после чего он поехал в аэропорт. Как вы знаете, капельницы дают сильный мочегонный эффект, что привело к «пописал в неположенном месте». Ни о каком дебоше речи не шло», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что сотрудники полиции не задерживали бойца, а сфотографировались.

«Есть люди, которым лишь бы словить хайп, и нет даже мысли оказать помощь человеку», — заключил Бурчак.

6 апреля появилась информация, что из-за Емельяненко был задержан рейс Екатеринбург — Москва.

Портал Е1.ru со ссылкой на блогера Анну Данилову опубликовал видео с российским бойцом. Утверждалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал.

Ближайший бой 41-летнего россиянина планируется на июнь.

Ранее сообщалось, что инцидент в аэропорту Екатеринбурга не скажется на ближайшем бое Емельяненко.

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