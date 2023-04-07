Инцидент в аэропорту Екатеринбурга не скажется на ближайшем бое Александра Емельяненко
- РИА Новости
«Происшествие никак не скажется на следующем бое Емельяненко. Александр будет готовиться к поединку, как и планировалось», — сообщили в команде Емельяненко.
6 апреля портал Е1.ru со ссылкой на блогера Анну Данилову опубликовал видео с российским бойцом. Утверждалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал.
Ближайший бой 41-летнего россиянина планируется на июнь.
Ранее Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с соотечественником Вячеславом Дациком.