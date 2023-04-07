Инцидент в аэропорту Екатеринбурга не скажется на ближайшем бое Александра Емельяненко

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Инцидент, произошедший в екатеринбургском аэропорту Кольцово с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, не скажется на его подготовке к следующему поединку.
Инцидент в аэропорту Екатеринбурга не скажется на ближайшем бое Александра Емельяненко
  • РИА Новости

«Происшествие никак не скажется на следующем бое Емельяненко. Александр будет готовиться к поединку, как и планировалось», — сообщили в команде Емельяненко.

6 апреля портал Е1.ru со ссылкой на блогера Анну Данилову опубликовал видео с российским бойцом. Утверждалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал.

Ближайший бой 41-летнего россиянина планируется на июнь.

Ранее Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с соотечественником Вячеславом Дациком.

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