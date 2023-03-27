Узнать больше

Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с Дациком

Короткая ссылка
Известный боец Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с соотечественником Вячеславом Дациком.

«Я могу составить оппозицию Дацику. Конфликта между нами больше нет, но спортивное противостояние актуально. Я буду готов к его ударам, к его колхозным ударам. До этого я чуть-чуть неправильно подготовился к нему, внесу корректировки и подготовлюсь лучше», — цитирует Емельяненко РБК

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Предыдущий бой с Дациком прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене». Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

Ранее боец поп-ММА Святослав Коваленко одержал победу над Александром Емельяненко и завоевал титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить