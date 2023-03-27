Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с Дациком

Известный боец Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с соотечественником Вячеславом Дациком.

«Я могу составить оппозицию Дацику. Конфликта между нами больше нет, но спортивное противостояние актуально. Я буду готов к его ударам, к его колхозным ударам. До этого я чуть-чуть неправильно подготовился к нему, внесу корректировки и подготовлюсь лучше», — цитирует Емельяненко РБК.

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Предыдущий бой с Дациком прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене». Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

Ранее боец поп-ММА Святослав Коваленко одержал победу над Александром Емельяненко и завоевал титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ».