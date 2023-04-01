Четвёртый поединок Перейры с Адесаньей, бой Павловича с Блэйдсом и старт Гран-при PFL: главные события апреля в ММА

Алекс Перейра проведёт первую защиту титула UFC в среднем весе и постарается продлить беспроигрышную серию в противостоянии с Исраэлем Адесаньей. Сергей Павлович сразится с Кёртисом Блэйдсом за звание первого номера тяжёлого дивизиона, а Арман Царукян попробует справиться с Ренато Мойкано и пробиться в топ-7 лёгкой категории. В свою очередь, семь россиян начнут свой путь в новом сезоне PFL, а Азамат Мурзаканов померится силами с Дастином Джейкоби.

PFL 2023 #1

Дата и место проведения: 1 апреля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Мовлид Хайбулаев — Рёдзи Кудо.

В апреле стартует очередной сезон Professional Fighters League, в котором примут участие семь бойцов из России. И первым из них в борьбу вступит триумфатор Гран-при в полулёгком весе 2021 года Мовлид Хайбулаев. Прошлый сезон он пропустил, но в этом постарается вернуться на лидирующие позиции. И Рёдзи Кудо не похож на того, кто способен ему помешать. Из 16 боёв японец выиграл 11, а в PFL уступил в двух из трёх поединков, причём далеко не самым сильным соперникам. Не знающий поражений отечественный спортсмен выглядит явным фаворитом и с большой долей вероятности одержит 20-ю победу в карьере.

PFL 2023 #2

Дата и место проведения: 7 апреля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Денис Гольцов — Йорган Де Кастро, Ризван Куниев — Ренан Феррейра, Марина Мохнаткина — Йоко Хигаси.

Спустя неделю состоится второй турнир промоушена, на котором российское представительство увеличится до трёх спортсменов. И сразу двум из них предстоят крайне непростые испытания. Денис Гольцов начнёт третий поход за титулом и денежным призом в $1 млн, а первой преградой на его пути станет Йорган Де Кастро, успевший оставить свой след как в UFC, так и в Eagle FC. В промоушене Хабиба Нурмагомедова он одержал две победы, причём в последней дуэли взял верх не над кем-нибудь, а над легендарным Джуниором дос Сантосом. Пусть причиной тому и стала травма плеча бразильца.

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В свою очередь, в лиге дебютирует ещё один бывший представитель Eagle FC. В августе 2019 года Ризван Куниев завоевал трофей организации в тяжёлом весе и впоследствии провёл две защиты, после чего получил приглашение из PFL. И сразу же получил в противники полуфиналиста прошлогоднего турнира Ренана Феррейру. Тот очень опасен в стойке, что подтверждал в регулярном чемпионате 2022-го, когда нокаутировал двоих соперников суммарно за 56 секунд. Но россиянин тоже является неплохим ударником и наверняка постарается «перестрелять» соперника с дистанции.

Что касается Мохнаткиной, в прошлом году она уже вызвала восхищение болельщиков, когда лишь решением судей уступила Кайле Харрисон, а потом до последнего боролась за путёвку в плей-офф. С первой попытки выполнить эту задачу не удалось, но есть отличная возможность преуспеть со второй. Однако для этого нужно успешно стартовать и разобраться с Йоко Хигаси в первом поединке. Японка пока что не билась в крупных промоушенах, да и на родине не всегда смотрелась впечатляюще. Подтверждением тому является рекорд 8-2 при отсутствии звёздных оппоненток в резюме.

UFC 287

Дата и место проведения: 8 апреля, Майами (США).

Значимые бои: Алекс Перейра (ч) — Исраэль Адесанья (титул в среднем весе), Гилберт Бёрнс — Хорхе Масвидаль.

Не успел отгреметь долгожданный реванш между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом, как крупнейший MMA-промоушен планеты готовится порадовать фанатов ещё одним. В его рамках Исраэль Адесанья постарается вернуть себе звание сильнейшего средневеса планеты. Правда, для этого ему необходимо прервать серию из трёх поражений в противостоянии с Алексом Перейрой. Дважды он уступил ему по правилам кикбоксинга, а в прошлом году проиграл нокаутом и в смешанных единоборствах. Хотя считался фаворитом и в преддверии пятого раунда вёл на карточках всех трёх судей с одинаковым счётом 39:37.

По большому счёту, для Адесаньи этот поединок — момент истины. Он по-прежнему считается одним из сильнейших бойцов вне зависимости от категорий и занимает пятое место в рейтинге Pound-for-Pound. Но ещё один провал в сражении с Перейрой может исправить это. По сути, именно от исхода этой дуэли зависит его наследие, что лишь увеличивает давление на спортсмена. И сложно сказать, готов ли он справиться с ним. Ведь в своевременности проведения повторной схватки сомневается даже его наставник Юджин Бэрманн, по мнению которого Исраэлю стоило устроить пару разогревочных боёв перед очередной встречей с Алексом.

Не менее интригующей видится и битва между звёздами полусреднего веса. В марте 2022-го Хорхе Масвидаль уступил Колби Ковингтону и потерпел третье поражение подряд, лишившее его места не только в чемпионской гонке, но и в топ-10 рейтинга. Чтобы вернуться туда, ему надо брать верх над Гилбертом Бёрнсом, но сделать это будет непросто. Бразилец находится в отличной форме, а неудача в сражении с Хамзатом Чимаевым ничуть не сказалась на его реноме. Буквально одной победы хватит, чтобы его вновь воспринимали как одного из претендентов на трофей.

PFL 2023 #3

Дата и место проведения: 14 апреля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Абдул-Азиз Абдулвахабов — Ахмед Амир, Магомед Магомедкеримов — Дон Мадж, Магомед Умалатов — Дилано Тейлор.

На третьем шоу PFL в апреле также выступят три отечественных спортсмена. Но если для Магомеда Магомедкеримова и Магомеда Умалатова это не будет чем-то новым, то Абдул-Азиз Абдулвахабов дебютирует в промоушене. Во всяком случае, так считают в американской лиге, анонсировавшей его бой с экс-чемпионом BRAVE CF Ахмедом Амиром. При этом в ACA заявили, что тот по-прежнему остаётся их чемпионом и не покидает чемпионат.

Что касается других россиян, им предстоят непростые испытания, но назвать их противников суперзвёздами язык не поворачивается. Дон Мадж выиграл лишь десять из 15 схваток в лёгком весе и решил подняться в полусредний, но и там рискует начать с поражения. Магомедкеримов по праву считается одним из опытнейших представителей PFL, а в последних 14 битвах уступил лишь однажды.

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Примечательно, что одной из его жертв стал будущий визави Умалатова, во многом обязанный своему будущему сопернику. Изначально именно Магомед должен был драться с Рори Макдональдом в полуфинале прошлогоднего Гран-при, но из-за проблем с визой это право перешло Дилано Тейлору. И тот воспользовался этим сполна. Американец нокаутировал звёздного канадца и дошёл до решающей стадии, где был слабее Садибу Си.

UFC on ESPN 44

Дата и место проведения: 15 апреля, Канзас-Сити (США).

Значимые бои: Макс Холлоуэй — Арнольд Аллен, Азамат Мурзаканов — Дастин Джейкоби.

В свою очередь, 13-ю победу в карьере постарается одержать триумфатор шоу Dana White’s Contender Series Азамат Мурзаканов. В прошлом году он дважды выиграл досрочно и заслужил встречу с серьёзным оппонентом. С июня 2019-го Дастин Джейкоби проиграл лишь однажды, да и то раздельным решением, зато одолел таких спортсменов, как Максим Гришин и Михал Олексейчук. И для россиянина поединок с ним не станет лёгкой прогулкой. Американец — опытный кикбоксёр и размениваться с ним в стойке будет не лучшей идеей.

Как и для Арнольда Аллена, который готовится к главному бою в карьере. Если он сломит сопротивление Макса Холлоуэя, то наверняка поменяется с ним местами в рейтинге и сможет рассчитывать помериться силами с победителем объединительной схватки за титул в полулёгком дивизионе. Но пока его миссия кажется если не невыполнимой, то крайне трудно осуществимой. За последние девять лет гаваец уступал лишь одному человеку в категории до 65,8 кг — Александру Волкановски, в то время как с остальными разбирался играючи.

UFC Fight Night 222

Дата и место проведения: 22 апреля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс.

То же самое можно сказать и о новоиспечённой звезде тяжёлого веса. За последний год россиянин превратился в одного из самых устрашающих бойцов планеты и уже в 2023 году может укрепиться в статусе первого номера дивизиона. Правда, для этого ему надо взять верх над стилистически неудобным для себя оппонентом. Если в стойке Сергей Павлович кажется неуязвимым, то в партере он не так хорош, и этим вполне может воспользоваться Кёртис Блэйдс.

По сути, этот поединок покажет, добился ли Павлович прогресса в грэпплинге со времён его встречи с Алистаром Оверимом. В ноябре 2018-го он очень легко дал перевести себя на землю, пропустил серию тяжелейших ударов и оказался в глубоком нокауте. И всё это может повториться в дуэли с Блэйдсом, если россиянин не сможет должным образом защищаться от проходов в ноги. Но сделать это будет крайне сложно. Кёртис является рекордсменом в истории тяжёлого веса по числу тейкдаунов (62), а также по продолжительности контроля (1:20:06) и времени пребывания в позиции сверху (1:06:00).

UFC Fight Night 223

Дата и место проведения: 29 апреля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Арман Царукян — Ренато Мойкано.

В отличие от Павловича, российско-армянскому легковесу ещё далеко до звания первого претендента на трофей. И возможная победа над Ренато Мойкано вряд ли позволит ему серьёзно продвинуться в рейтинге. В настоящий момент Арман Царукян располагается на восьмой строчке, в то время как его соперник — на 13-й, имея при этом четыре победы в последних шести боях.

В то же время, проходной эта битва явно не станет. После перехода в категорию 70,3 кг Мойкано проигрывал только звёздам — Рафаэлю Физиеву и Рафаэлю дос Аньосу, в то время как с остальными не проводил более двух раундов. Ренато неплох как в стойке, так и на земле, а схватка с ним станет отличной проверкой для Царукяна.