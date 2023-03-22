Уровни величия: почему второе поражение Усмана от Эдвардса напомнило о заслугах Нурмагомедова

Второе поражение подряд Камару Усмана от Леона Эдвардса стало одним из главных событий месяца в смешанных единоборствах. В одном из важнейших боёв в карьере нигериец пренебрёг своими сильными сторонами, уверовал в свой генеральный план и не сумел вернуть себе титул в полусреднем весе. Тем самым он заставил с другой стороны взглянуть на наследие Хабиба Нурмагомедова, которого когда-то прочили бывшему чемпиону в соперники.

UFC 286 в Лондоне завершился громкой сенсацией. И дело не только в том, что Камару Усман потерпел второе поражение подряд от Леона Эдвардса и не сумел вернуть себе титул в полусреднем весе. Важно то, насколько слабо по своим меркам выступил нигериец и какие ошибки допустил. К неожиданности многих, он сделал ставку на стойку вместо того, чтобы вновь доминировать над соперником в партере и не только выкачивать из него энергию, но и уничтожать психологически. Ведь ещё в прошлой схватке было заметно, насколько тяжело британец переживает длительное пребывание на полу и с каким трудом приходит в себя.

В итоге это привело к очередному провалу Усмана. Да, он уступил лишь решением большинства, но тому во многом поспособствовал арбитр в ринге Хёрб Дин, оштрафовавший Эдвардса за захват сетки. Не случись этого, Камару проиграл бы единогласно, а на двух карточках — с крупным счётом (46:49). И всё бы ничего, если бы речь шла не об одном из бывших лидеров сводного рейтинга UFC и претенденте на звание величайшего бойца в истории. А именно в таком статусе рассматривали нигерийца до его первого фиаско в дуэли с британцем.

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Некоторое время назад за первую строчку списка Pound-for-Pound с Усманом боролся Хабиб Нурмагомедов, царивший в лёгком дивизионе. В те времена многие жаждали увидеть объединительную битву с участием обоих, благо россиянину для этого не пришлось бы даже серьёзно трансформировать своё тело. Между турнирами он весил около 90 кг и мог спокойно выступать в полусредней категории. Но этому поединку так и не суждено было состояться ввиду дружеских отношений между бойцами. Камару во всеуслышание называл коллегу братом и исключал их встречу в октагоне.

В отсутствие возможности воочию понаблюдать за сражением двух звёзд ММА-общественности оставалось лишь проводить заочные сравнения между Нурмагомедовым и Усманом в попытке определить, кто же из них лучше. И до недавнего времени в этой гонке вполне мог лидировать Камару. В отличие от Хабиба, тот оставался на вершине на протяжении более длительного периода времени и мог похвастаться сразу пятью защитами пояса. В то время как россиянин лишь трижды отстаивал своё звание.

Но поражения от Эдвардса многое изменили. Нет, они не уничтожили реноме Усмана и не вычеркнули его из числа лучших бойцов в истории. Но вместе с этим заставили по-новому взглянуть на Нурмагомедова и его наследие. А именно — в очередной раз восхититься тем, насколько умным и расчётливым он был. Причём очередной повод задуматься об этом появился именно после третьей дуэли между Камару и Леоном.

Несмотря на все достоинства, вряд ли кто-либо сейчас отважится включить Эдвардса в список сильнейших представителей смешанных боевых искусств. Да, он всегда был хорош в ударной технике, неплох в грэпплинге, но практически не выделялся на фоне других соперников по категории. Более того, неоднократно он испытывал проблемы с противниками, которых должен был побеждать уверенно.

В 2018 году он в равной борьбе взял верх над Дональдом Серроне, к тому моменту уже пребывавшему не в лучшей форме, а девять месяцев спустя лишь раздельным решением выиграл у Гуннара Нельсона. Исландец хотя и славился своим джиу-джитсу, но никогда не входил в элиту. А ведь была ещё схватка с Нейтом Диасом, чуть было не завершившаяся для Леона настоящим фиаско. Тот доминировал на протяжении большей её части, но в концовке едва не улетел в нокаут. Американцу банально не хватило времени, чтобы дожать оппонента.

Если проводить сравнения между Эдвардсом и противниками Нурмагомедова в титульных битвах, то он вряд ли будет смотреться выигрышно. Тот же Дастин Порье не менее разноплановый боец, Джастин Гэтжи вряд ли уступает в стойке, а Конор Макгрегор в лучшие годы и вовсе казался более искусным и опасным ударником. Однако к каждому из них Хабиб сумел подобрать ключи и взял верх более чем уверенно. Первый сумел отметиться лишь парой попаданий и попыткой гильотины, второй — жёсткими лоу-киками, а третий, хотя и забрал один раунд из четырёх, большую часть времени провёл на земле.

И в этом главное отличие Нурмагомедова от Усмана. Россиянин всегда чётко понимал, в чём он хорош, а в чём — нет. Не то чтобы он никогда не пытался размениваться с боксёрами в стойке, но делал это своевременно и дозированно, не позволяя повлиять на результат. В том же противостоянии с Макгрегором он решился на это лишь после того, как измотал того в партере и практически лишил возможности нанести чёткий и хлёсткий левый кросс. А когда понял, что даже в таком состоянии ирландец остаётся опасным, сразу одумался и вспомнил о грэпплинге.

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И именно этого в последнее время не хватало Усману. Победы нокаутом над Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем сыграли с ним злую шутку. Он стал слишком самоуверенным и забыл об осторожности, за что впоследствии был дважды наказан. Сначала это произошло в реванше с Эдвардсом, в концовке которого он решил поработать в стойке и пропустил сокрушительный хай-кик, а затем и в третьем бою. Показалось, будто Камару пытался доказать всем критикам, что способен переиграть Леона на его же поле, но забыл о своих сильных сторонах и поплатился.

Безусловно, можно оправдать поступок Усмана его навязчивым желанием отомстить Эдвардсу. Ведь для него эта схватка была шансом не просто вернуть себе трофей, но и восстановить реноме, попутно заставив замолчать визави. За последние полгода британец отметился рядом неуважительных высказываний по отношению к нигерийцу и вполне мог вывести его из себя. Но это не оправдание, ведь в карьере того же Нурмагомедова был аналогичный случай. Хотя вряд ли стоит сравнивать заявления Леона с поступками Конора. Тот атаковал автобус с россиянином в Нью-Йорке, оскорблял его отца и партнёров по команде — и делал это в гораздо более жёсткой форме, чем чемпион полусреднего веса. Однако Хабиб вытерпел всё это и с холодной головой зашёл в октагон, где заслуженно взял верх.

Конечно, всё это не даёт повода однозначно сказать, что Нурмагомедов лучше, чем Усман, но объясняет, почему первый построил идеальную карьеру и не потерпел ни одного поражения, а второй оступился уже трижды и рискует никогда не вернуться на былые высоты. Несмотря на все отвлекающие факторы, Хабиб оставался предельно расчётливым и хладнокровным в клетке и всегда выбирал правильный план, не допустив ни одной ошибки в 29 поединках. И таким результатом в истории MMA могут похвастаться считаные единицы.