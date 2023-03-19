Эдвардс назвал бой с Усманом самым тяжёлым в своей карьере

Британский боец смешанных единоборств полусредней весовой категории Леон Эдвардс прокомментировал победу над Камару Усманом на турнире UFC 286.

«У него не проходили тейкдауны, я защищался, пробивал более жёсткие удары. Я отбил ему ноги.

Но отдаю должное Камару, он дал мне самый сложный бой в карьере. Хочу сказать ему спасибо, что он такой потрясающий соперник», — приводит слова Эдвардса UFC Russia.

Эдвардс одержал верх над Усманом решением судей. Таким образом, он защитил чемпионский пояс UFC.

На счету Эдвардса 21 победа (семь нокаутом) и три поражения.

Ранее сообщалось, что Мухаммад Мокаев удушающим победил Фильо на турнире UFC 286 в Лондоне.