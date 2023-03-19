Эдвардс назвал бой с Усманом самым тяжёлым в своей карьере
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«У него не проходили тейкдауны, я защищался, пробивал более жёсткие удары. Я отбил ему ноги.
Но отдаю должное Камару, он дал мне самый сложный бой в карьере. Хочу сказать ему спасибо, что он такой потрясающий соперник», — приводит слова Эдвардса UFC Russia.
Эдвардс одержал верх над Усманом решением судей. Таким образом, он защитил чемпионский пояс UFC.
На счету Эдвардса 21 победа (семь нокаутом) и три поражения.
Ранее сообщалось, что Мухаммад Мокаев удушающим победил Фильо на турнире UFC 286 в Лондоне.