Уайт назвал следующего соперника Эдвардса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Колби Ковингтон станет следующим соперником британца Леона Эдвардса.

«Не знаю, когда мы это сделаем, но это бой, в котором есть смысл. Колби приехал в Лондон и сделал вес, чтобы участвовать в поединке. И я ещё не говорю о том, что он второй-третий номер в мире», — приводит слова Уайта UFC.

Эдвардс одержал верх над Камару Усманом решением судей на турнире UFC 286. На счету Эдвардса 21 победа (семь нокаутом) и три поражения.

Ковингтон одержал 17 побед и потерпел 3 поражения в смешанных единоборствах.

Ранее Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с британским бойцом Леоном Эдвардсом.