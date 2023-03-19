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Уайт назвал следующего соперника Эдвардса

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Колби Ковингтон станет следующим соперником британца Леона Эдвардса.
Уайт назвал следующего соперника Эдвардса
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, когда мы это сделаем, но это бой, в котором есть смысл. Колби приехал в Лондон и сделал вес, чтобы участвовать в поединке. И я ещё не говорю о том, что он второй-третий номер в мире», — приводит слова Уайта UFC.

Эдвардс одержал верх над Камару Усманом решением судей на турнире UFC 286. На счету Эдвардса 21 победа (семь нокаутом) и три поражения. 

Ковингтон одержал 17 побед и потерпел 3 поражения в смешанных единоборствах.

Ранее Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с британским бойцом Леоном Эдвардсом.

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