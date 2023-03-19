Уайт назвал следующего соперника Эдвардса
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«Не знаю, когда мы это сделаем, но это бой, в котором есть смысл. Колби приехал в Лондон и сделал вес, чтобы участвовать в поединке. И я ещё не говорю о том, что он второй-третий номер в мире», — приводит слова Уайта UFC.
Эдвардс одержал верх над Камару Усманом решением судей на турнире UFC 286. На счету Эдвардса 21 победа (семь нокаутом) и три поражения.
Ковингтон одержал 17 побед и потерпел 3 поражения в смешанных единоборствах.
Ранее Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с британским бойцом Леоном Эдвардсом.