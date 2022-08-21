Падение легенды: как Усман нокаутом проиграл Эдвардсу и потерпел первое поражение в UFC

Камару Усман уступил Леону Эдвардсу в главном поединке турнира UFC 278. Первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий владел солидным преимуществом, но в концовке заключительного раунда пропустил сокрушительный левый хай-кик и впервые в карьере оказался в нокауте. Нигериец не только лишился титула чемпиона в полусреднем весе, но и потерял возможность повторить рекорд Андерсона Силвы по продолжительности победной серии.

Очередной номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата выделялся на фоне остальных. UFC 278 не располагал ни переполненным звёздами кардом, ни несколькими титульными схватками, чем могли похвастаться пять последних шоу. Зато венчал его долгожданный реванш между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом, в котором на кону стоял не только пояс в полусреднем весе, но и рекорд промоушена по продолжительности победной серии. В случае успеха нигериец мог сравняться по этому показателю с легендарным Андерсоном Силвой и навсегда вписать своё имя в историю смешанных единоборств.

За последние годы Усман обрёл статус одного из самых устрашающих представителей чемпионата, превратившись из физически сильного и выносливого борца в универсального спортсмена, обладающего одним из самых жёстких джебов в лиге. За полтора года он нокаутировал звёздных Хорхе Масвидаля и Гилберта Бёрнса, а серьёзные проблемы испытал лишь в сражении с таким же разносторонним Колби Ковингтоном, да ещё и славящимся невероятной работоспособностью. К реваншу с Леоном Камару подходил в статусе лидера рейтинга сильнейших бойцов вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-Pound, P4P) и считался явным фаворитом. И на это было несколько причин.

Во-первых, в 2015 году Усман уже брал верх над Эдвардсом, причём довольно уверенно. В первых двух раундах того боя британец оказывал достойное сопротивление и нанёс всего на один значимый удар меньше (24:25), но в третьем ничего не смог противопоставить оппоненту. К этому моменту нигериец уже имел в активе три тейкдауна, но за один отрезок удвоил их количество и более четырёх минут доминировал над соперником. Соотношение попаданий составило 23:2 в пользу Камару, а у судей не осталось никаких сомнений в имени победителя.

Во-вторых, Эдвардс хоть и был сильнее в девяти последних боях из десяти, но выступления в 2021 году заставляли серьёзно сомневаться в его способности на равных биться с Усманом. Сражение с Белалом Мухаммадом было признано несостоявшимся после того, как американец палестинского происхождения не смог продолжать драться из-за случайного тычка в глаз, а дуэль с Нэйтом Диасом чуть не обернулась провалом. В заключительной пятиминутке Леон много пропустил и был близок к досрочному поражению, но чудом выстоял.

Однако статус фаворита и звание сильнейшего бойца P4P вполне могли сыграть с Усманом злую шутку. И хотя сам спортсмен отвергал подозрения в недостатке мотивации и отсутствии должного настроя на бой, начало поединка частично подтвердило эти опасения. Мало того что в первом раунде претендент перебил чемпиона почти вдвое (13:6), он сумел перевести того на канвас и удерживать там более двух минут. Шикарная подсечка позволила ему с ходу пройти в фулл-маунт, а затем и забрать спину.

Однако Усман отреагировал на это более чем достойно. Он быстро прибрал к рукам инициативу и принялся навязывать Эдвардсу свой стиль боя, из-за чего следующие 15 минут получились для Леона крайне разочаровывающими. Камару неустанно давил, как минимум не уступал оппоненту в стойке, а в борьбе устраивал настоящий мастер-класс. К концу четвёртого раунда он имел в активе пять успешных проходов в ноги и более девяти минут пребывания в доминирующей позиции.

Постепенно стало казаться, что Эдвардс сдаётся — пусть не физически, но морально. Уже после третьего отрезка он выглядел растерянным, а в перерыве перед заключительным раундом был похож на потерявшего веру в себя спортсмена. Привести в чувство подопечного пытался буквально кричавший на него тренер, но тот практически не реагировал на его внушения и не демонстрировал желания продолжать поединок. И в этот момент показалось, что боец по прозвищу Рокки не сумеет оправдать своё прозвище и потерпит поражение.

Однако концовка схватки получилась по-настоящему голливудской. На второй минуте заключительного раунда Эдвардс героически отзащищался и не позволил Усману записать на свой счёт очередной, шестой тейкдаун, а за 58 секунд до гонга шокировал мир смешанных единоборств. Джебом Леон отвлёк внимание Камару и отправил в цель мощнейший левый хай-кик. Удар оказался настолько сокрушительным, что добивание даже не потребовалось. Нигериец был в глухом нокауте.

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Эдвардс нанёс Усману второе поражение в карьере и стал автором одной из главных сенсаций года. До этого остановить Камару удалось лишь малоизвестному Хосе Касересу, «задушившему» его на турнире регионального промоушена CFA в мае 2013 года. В результате нигериец не только не смог провести шестую защиту пояса, но и остановился в шаге от повторения рекорда Андерсона Силвы. В 2006—2012 годах тот выиграл 16 раз подряд.

Также турнир в Солт-Лейк-Сити запомнился двумя значимыми поединками с участием звёзд среднего и легчайшего весов. Вернувший в октагон после трёхлетнего отсутствия Люк Рокхолд продемонстрировал яркое выступление и на протяжении трёх раундов на равных бился с шестым номером рейтинга Пауло Костой. Уже к концу первого 37-летний ветеран заметно подустал и остаток схватки с трудом передвигался по клетке, но при этом продолжал выбрасывать опасные хай-кики и «вертушки», а в третьем отрезке чуть было не отправил соперника в нокдаун. Однако судьи всё равно встали на сторону бразильца. Американец потерпел третье поражение подряд и объявил о завершении карьеры. Подсластить пилюлю ему может разве что бонус за «Бой вечера» в $50 тыс.

В свою очередь, Мераб Двалишвили взял верх над другой легендой UFC — Жозе Алдо — и продлил беспроигрышную серию до шести поединков. Хотя битва складывалась для него непросто. Грузинский боец 16 раз пытался пройти в ноги, но бразилец не позволил ни разу достичь желаемого, вследствие чего Мерабу пришлось рассчитывать на свои навыки в стойке. Нельзя сказать, что ему удалось перебить экс-чемпиона в полулёгком весе, но постоянное давление и активность всё же помогли ему впечатлить судей. В итоге те единогласно отдали ему победу.