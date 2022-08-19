военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Боец UFC Перрин заявил, что Ян согласился на поединок с О'Мэлли ради денег

Короткая ссылка
Американский боец UFC Джей Перрин поделился мнением, почему россиянин Пётр Ян согласился на поединок с представителем США Шоном О'Мэлли.
Боец UFC Перрин заявил, что Ян согласился на поединок с О'Мэлли ради денег
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Люди говорят: «Не знаю, зачем Пётр принял этот бой». Я знаю. О'Мэлли — это громкое имя, одно из самых громких в мировом спорте прямо сейчас. Все говорят: «Если Сахарок О'Мэлли победит, он должен получить титульный бой». А если победит Ян, он заработает кучу денег», — приводит слова Перрина Sportskeeda.

Он также заявил, что О'Мэлли никогда не дрался с бойцами из топ-10, но все его соперники зарабатывали деньги. По словам Перрина, не важно, любит ли человек Шона или нет — он всё равно будет смотреть его бои.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Россиянин 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Ян проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее грузинский боец UFC Мераб Двалишвили объяснил, почему не хочет встречаться с Яном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить