Боец UFC Перрин заявил, что Ян согласился на поединок с О'Мэлли ради денег

Американский боец UFC Джей Перрин поделился мнением, почему россиянин Пётр Ян согласился на поединок с представителем США Шоном О'Мэлли.

«Люди говорят: «Не знаю, зачем Пётр принял этот бой». Я знаю. О'Мэлли — это громкое имя, одно из самых громких в мировом спорте прямо сейчас. Все говорят: «Если Сахарок О'Мэлли победит, он должен получить титульный бой». А если победит Ян, он заработает кучу денег», — приводит слова Перрина Sportskeeda.

Он также заявил, что О'Мэлли никогда не дрался с бойцами из топ-10, но все его соперники зарабатывали деньги. По словам Перрина, не важно, любит ли человек Шона или нет — он всё равно будет смотреть его бои.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Россиянин 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Ян проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее грузинский боец UFC Мераб Двалишвили объяснил, почему не хочет встречаться с Яном.