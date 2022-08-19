Боец UFC Перрин заявил, что Ян согласился на поединок с О'Мэлли ради денег
- Gettyimages.ru
- © Jeff Bottari
«Люди говорят: «Не знаю, зачем Пётр принял этот бой». Я знаю. О'Мэлли — это громкое имя, одно из самых громких в мировом спорте прямо сейчас. Все говорят: «Если Сахарок О'Мэлли победит, он должен получить титульный бой». А если победит Ян, он заработает кучу денег», — приводит слова Перрина Sportskeeda.
Он также заявил, что О'Мэлли никогда не дрался с бойцами из топ-10, но все его соперники зарабатывали деньги. По словам Перрина, не важно, любит ли человек Шона или нет — он всё равно будет смотреть его бои.
Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
Россиянин 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Ян проиграл третий раз в карьере при 16 победах.
Ранее грузинский боец UFC Мераб Двалишвили объяснил, почему не хочет встречаться с Яном.