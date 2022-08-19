военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Двалишвили заявил, что должен драться с кем-то более значительным, чем Ян

Короткая ссылка
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили объяснил, почему не хочет встречаться с россиянином Петром Яном.
Двалишвили заявил, что должен драться с кем-то более значительным, чем Ян
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Почему я должен драться с Петром Яном? Потому что он дерётся с Шоном О'Мэлли, который на 14-м месте в рейтинге? Я дерусь с третьим номером — Альдо, у которого серия из трёх побед. У меня серия из семи побед. Я должен драться с кем-то более значимым, чем Пётр Ян», — приводятся слова Двалишвили на mma.metaratings.ru.

Двалишвили встретится с бразильцем Жозе Альдо в рамках турнира UFC 278 20 августа.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Россиянин 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Ян проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее сообщалось, что Двалишвили дал прогноз на предстоящий поединок между американцем Шоном О'Мэлли и Яном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить