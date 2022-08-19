Двалишвили заявил, что должен драться с кем-то более значительным, чем Ян
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«Почему я должен драться с Петром Яном? Потому что он дерётся с Шоном О'Мэлли, который на 14-м месте в рейтинге? Я дерусь с третьим номером — Альдо, у которого серия из трёх побед. У меня серия из семи побед. Я должен драться с кем-то более значимым, чем Пётр Ян», — приводятся слова Двалишвили на mma.metaratings.ru.
Двалишвили встретится с бразильцем Жозе Альдо в рамках турнира UFC 278 20 августа.
Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
Россиянин 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Ян проиграл третий раз в карьере при 16 победах.
Ранее сообщалось, что Двалишвили дал прогноз на предстоящий поединок между американцем Шоном О'Мэлли и Яном.