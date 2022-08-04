Двалишвили назвал фаворита боя О'Мэлли — Ян

Боец ММА Мераб Двалишвили дал прогноз на предстоящий поединок между американцем Шоном О’Мэлли и россиянином Петром Яном.

«Это будет поединок в стойке, на ногах, но посмотрим, насколько будет крепок О'Мэлли. Я бы хотел победы американца, но думаю, что выиграет Ян. Тем не менее я желаю победы Шону», — приводит слова Двалишвили Sportskeeda.

Он также заявил, что О'Мэлли хороший боец, который нокаутировал соперников, однако у него был сложный бой с Марлоном Верой, где американец сдался. По его словам, все знают, что Ян отличный боец.

Россиянин 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Ранее чемпион UFC рассказал, за счёт чего О’Мэлли может одержать победу над Яном.