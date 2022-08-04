Стерлинг дал совет О’Мэлли перед боем с Яном
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«Я мог бы дать совет О’Мэлли. Хорошая работа ног раздражает Яна. Ему тяжело драться против парней, которые хорошо двигаются, а не стоят напротив, выцеливая один-единственный удар», — сказал Стерлинг на YouTube-канале The Schmo.
Он также заявил, что О’Мэлли следует использовать размах рук и избегать пропущенных ударов в корпус. По его мнению, Шон мягковат в районе торса.
29-летний боец 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.
Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
Ранее в команде Яна рассказали о ходе подготовки к поединку с О'Мэлли.