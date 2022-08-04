Стерлинг дал совет О’Мэлли перед боем с Яном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассказал, за счёт чего американец Шон О’Мэлли может одержать победу над россиянином Петром Яном.

«Я мог бы дать совет О’Мэлли. Хорошая работа ног раздражает Яна. Ему тяжело драться против парней, которые хорошо двигаются, а не стоят напротив, выцеливая один-единственный удар», — сказал Стерлинг на YouTube-канале The Schmo.

Он также заявил, что О’Мэлли следует использовать размах рук и избегать пропущенных ударов в корпус. По его мнению, Шон мягковат в районе торса.

29-летний боец 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Ранее в команде Яна рассказали о ходе подготовки к поединку с О'Мэлли.