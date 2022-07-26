Ян начал подготовку к бою UFC с О'Мэлли

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В команде российского бойца смешанных единоборств Петра Яна рассказали о ходе подготовки бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) к поединку с американцем Шоном О'Мэлли.
Ян начал подготовку к бою UFC с О'Мэлли
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

«Пётр начал подготовку. Что касается его публикаций из больницы, то это никак не повлияет на тренировки», — цитирует ТАСС представителя команды российского бойца.

29-летний боец 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Ранее О'Мэлли заявил, что у Яна нет слабых мест.

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