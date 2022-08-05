Защита Усмана, тест для Молдавского и полуфиналы Гран-при PFL с участием россиян: самые ожидаемые события августа в MMA

Валентин Молдавский сразится со Стивом Моури и постарается вновь получить звание первого претендента на титул Bellator в тяжёлом весе, а Камару Усман проведёт очередную защиту пояса UFC в полусредней категории в реванше с Леоном Эдвардсом. Россияне Денис Гольцов, Омари Ахмедов и Магомед Умалатов поборются за путёвки в финал Гран-при PFL, а Виктория Дудакова попытается получить контракт с UFC на Dana White’s Contender Series. В свою очередь, в ACA пройдут два боя за трофей, а Азамат Мурзаканов во второй раз выступит под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата.

PFL 7

Дата и место проведения: 5 августа, Нью-Йорк (США).

Значимые бои: Омари Ахмедов — Джош Сильвейра, Эльмар Умаров — Лукас Барбоса.

В августе стартует плей-офф Professional Fighter League, и уже на первом шоу за путёвку в финал поборется Омари Ахмедов. Российскому полутяжеловесу будет противостоять один из ярчайших проспектов в этой категории — американец Джош Сильвейра. К 29 годам он успел завоевать пояс LFA и одержал девять побед подряд, не потерпев ни одного поражения. Причём в PFL он выигрывал исключительно досрочно, пусть и в бою с не самыми сильными оппонентами. Сначала «задушил» Мохамеда Джуму, а затем нокаутировал Мартина Хамлета.

И хотя Ахмедов считается андердогом, ставить крест на его перспективах не стоит. В плане борцовских навыков и опыта он заметно превосходит Сильвейру, да и в росте уступает совсем немного. И это довольно редкий случай — даже во время выступлений в среднем дивизионе Омари никогда не выделялся габаритами. Однако размен на средней дистанции вряд ли пойдёт на пользу россиянину. Американец обладает неплохим арсеналом и очень опасно бьёт ногами, что прочувствовал и тот же Хамлет, и Ти Камминс — последний оказался на полу уже на 49-й секунде боя.

На том же шоу в PFL дебютирует Эльмар Умаров. Как и Сильвейра, российский полусредневес прославился в LFA, после чего получил приглашение из более статусной лиги. И хотя шанса поучаствовать в нынешнем Гран-при ему не представилось, уже сейчас он может забронировать себе место в числе участников следующего сезона. Для этого необходимо разобраться с прославленным грэпплером Лукасом Барбосой. За свою карьеру он 12 раз занимал первое место на престижных соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу, а спустя десять лет простоя решил вновь попробовать себя в MMA, чем удивил многих.

Bellator 284

Дата и место проведения: 12 августа, Су-Фолс (США).

Значимые бои: Валентин Молдавский — Стив Моури.

Через неделю свой второй поход за титулом начнёт воспитанник Фёдора Емельяненко. В январе он спорным решением уступил Райану Бейдеру и не смог принести ещё один пояс Fedor Team, а теперь вынужден вновь бороться за звание претендента. И убедительной победы над Стивом Моури может хватить, чтобы укрепиться на первой строчке рейтинга. Американец представляется крайне опасным соперником, что подтверждает рекорд 10-0. Хотя большинство противников были явно ниже его уровня, была и пара серьёзных. Так, 30-летний уроженец Питтсбурга брал верх над Саидом Соумой и Гокханом Сарикамом — обидчиками Виталия Минакова и Кирилла Сидельникова соответственно.

Для Молдавского битва с Моури может получиться крайне тяжёлой. Американец очень силён в партере, а в последнее время ещё и заметно прибавил в стойке, чему помогли тренировки в зале Sanford MMA. Все свои победы он одержал досрочно, а три последних оппонента не смогли выстоять против него и пяти минут. В ударной технике Валентину будет очень сложно что-то противопоставить Стиву, поэтому главный вопрос в том, сумеет ли он доминировать над ним в борьбе. Обычно россиянин ищет счастья именно в партере и клинче, но на этот раз его умений и физики может оказаться недостаточно.

PFL 8

Дата и место проведения: 13 августа, Кардифф (Уэльс).

Значимые бои: Магомед Умалатов — Рори Макдональд, Денис Гольцов — Матеус Шеффель.

На втором турнире PFL в августе будут определены финалисты соревнований в полусреднем и тяжёлом весах, и в этом случае также не обойдётся без россиян. Но если Магомед Умалатов предпримет первую попытку добраться до решающей схватки Гран-при, то Денис Гольцов постарается с третьего раза преодолеть этот барьер. Ранее он дважды успешно проходил регулярный сезон, но в плей-офф терпел неудачи. В 2019-м его остановил будущий триумфатор — Али Исаев, а два года спустя — Анте Делия.

Также по теме Три из трёх: как Магомедкеримов и Умалатов выиграли нокаутами, а Мохнаткина — раздельным решением Магомед Умалатов в первом раунде нокаутировал Джарраха Хуссейна Аль Силави и квалифицировался в полуфинал PFL в полусреднем весе....

Противостоять ему будет ещё одна жертва хорватского тяжеловеса — Матеус Шеффель. В 2021 году тот пытался пробиться в UFC, но проиграл Азамату Мурзаканову на шоу Dana White’s Contender Series, после чего транзитом через малоизвестный промоушен оказался в PFL, где совершил сенсацию, взяв верх над победителем прошлогоднего Гран-при Бруно Каппелоццей. Правда, изначально это не помогло бразильцу обойти соотечественника в таблице и квалифицироваться в плей-офф, однако Каппелоцца снялся с боя с Гольцовым, а его место занял Шеффель.

В свою очередь, Магомеда Умалатова ждёт если не более опасный, то уж точно более именитый соперник. В середине 2010-х Рори Макдональд считался одной из восходящих звёзд UFC, а в 25 лет уже бился за титул в полусреднем весе. Но за последующие восемь лет после второго поражения от Робби Лоулера он хоть и добавил в свою коллекцию трофеев пояс Bellator, но выиграл лишь пять поединков из дюжины, а однажды заявил о нежелании причинять оппонентам боль. И в 2022-м канадец лишь отдалённо напоминает того грозного бойца, которого нарекли наследником Жоржа Сен-Пьера.

Это вселяет веру в Умалатова. Пусть он и не обладает такими же опытом и регалиями, но в дуэли с немотивированным и потерявшим вкус к MMA Макдональдом способен преподнести сюрприз. В стойке канадец уже давно не демонстрирует ничего любопытного и полагается исключительно на нудную, иссушающую борьбу. И если россиянин сумеет отзащищаться от проходов в ноги, будет иметь неплохие шансы на успех.

UFC on ESPN 41

Дата и место проведения: 13 августа, Сан-Диего (США).

Значимые бои: Марлон Вера — Доминик Круз, Азамат Мурзаканов — Девин Кларк.

В тот же день на Pechanga Arena состоится очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата, кульминацией которого будет сражение между звёздами легчайшего дивизиона — Марлоном Верой и Домиником Крузом. И вызывает оно интерес ещё и по той причине, что его победитель в недалёком будущем может стать соперником Петра Яна. В октябре россиянин померится силами с Шоном О’Мэлли, но в случае успеха вполне может и не получить ещё один шанс побороться за титул. Особенно если тот останется у Алджэмейна Стерлинга. И тогда матчмейкеры могут либо сходу дать его тому же эквадорцу (если он подтвердит статус фаворита и разберётся с ветераном промоушена), либо устроить элиминатор.

В Сан-Диего также подерётся Азамат Мурзаканов, который постарается взять верх в 12-м бою подряд. Оппонентом станет Девин Кларк, не теряющий надежду ворваться в топ-15 полутяжёлого веса. Но для этого ему явно не хватает навыков, что подтверждают его неоднократные поражения от мастеровитых бойцов. В поединке с россиянином он наверняка попытается воспользоваться своими навыками в борьбе, но вряд ли россиянин уступит ему. В стойке же последний смотрится гораздо интереснее и может досрочно отправить соперника на пол.

UFC 278

Дата и место проведения: 20 августа, Солт-Лейк-Сити (США).

Значимые бои: Камару Усман — Леон Эдвардс (титул в полусреднем весе), Пауло Коста — Люк Рокхолд, Мераб Двалишвили — Жозе Алдо.

Неделю спустя UFC проведёт очередной номерной турнир, во главе которого будет долгожданный реванш между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом. В 2015 году британец пропустил шесть тейкдаунов и уступил единогласным решением судей, но впоследствии выиграл девять из десяти битв и заслужил реванш с нигерийцем. Правда, впечатляющая серия ничуть не сказалась на мнении букмекеров. Те всё равно считают действующего чемпиона явным фаворитом и верят, что он продлит беспроигрышную серию до рекордных 16 боёв в UFC.

Также по теме Сокрушительный нокаут Усмана, эффектный хай-кик Намаюнас и страшная травма Вайдмана: чем запомнился UFC 261 В ночь на 25 апреля в Джексонвилле состоялся турнир UFC 261, в рамках которого прошли три чемпионских поединка. Камару Усман и...

Объяснить это можно как невероятной мощью Усмана, так и тем, что на пути к статусу первого номера Эдвардс расправился лишь с одним представителем топ-4 — Рафаэлем Дос Аньосом. Это произошло в 2019-м, после чего последовали признанный несостоявшимся поединок с Белалом Мухаммадом и тяжелейшая дуэль с Нейтом Диазом. В концовке американец пошёл вперёд и чуть было не уложил соперника на канвас.

Также UFC 278 обещает запомниться ещё парой крупных схваток. В рамках одной из них произойдёт столкновение Пауло Косты и Люка Рокхолда. Звёзды среднего веса попытаются прервать серии из двух неудач. Разница лишь в том, что первый не выигрывал три года, а второй — почти пять лет. В сентябре 2019 года экс-чемпион не оставил шансов Дэвиду Бранчу, но затем упустил шанс стать временным чемпионом и провально дебютировал в полутяжёлой категории. И ещё одно фиаско вполне может означать конец карьеры 37-летнего американца.

Очередной шаг на пути к вершине дивизиона постарается сделать Мераб Двалишвили. Грузинский спортсмен занимает шестую строчку в легчайшем дивизионе, а успех в противостоянии с легендарным Жозе Алдо может помочь ему пробиться в топ-3. Вопрос только в том, что будет дальше? Сейчас поясом владеет его друг и товарищ по команде Стерлинг, а проведение их очной встречи кажется маловероятным.

ACA 143

Дата и место проведения: 27 августа, Краснодар (Россия).

Значимые бои: Магомедрасул Гасанов — Артём Фролов (титул в среднем весе), Салимгерей Расулов — Алихан Вахаев (титул в тяжёлом весе).

Сразу два титульных боя пройдут в ACA, продолжающей отходить от скандала вокруг схватки между Али Баговым и Рашидом Магомедовым. Что удивительно, возглавит турнир не бой между Салимгереем Расуловым и Алиханом Вахаевым в исторически более престижной категории, а поединок средневесов. В декабре 2020 года Артём Фролов уже безуспешно пытался совладать с борцовскими навыками Магомедрасула Гасанова, а теперь предпримет вторую попытку.

Что касается битвы тяжеловесов, то оба подходят к ней на серии из семи побед, а выделить однозначного фаворита довольно сложно. Но сомневаться в мотивации Вахаева не приходится. Изначально он должен был биться за трофей в марте, но получил травму и уступил место Расулову. В итоге опытный Салимгерей легко разобрался с Тони Джонсоном и впервые в карьере стал чемпионом.

Dana White’s Contender Series 2022 (6-я неделя)

Дата и место проведения: 30 августа, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Виктория Дудакова — Мария Силва.

Финальным аккордом лета станет очередное шоу Dana White’s Contender Series, по итогам которого контракт с UFC может получить Виктория Дудакова. В любительских MMA россиянка достигла больших высот: в её послужном списке золото чемпионата Европы и бронза первенства планеты, а в профессионалах одержала пять побед подряд, причём все досрочно. Теперь ей необходимо взять верх над не знающей поражений бразильянкой. Мария Силва не проиграла ни в одном из восьми боёв, один из которых прошёл в рамках DWCS. Но тогда Дану Уайта не впечатлило её выступление.