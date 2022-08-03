Фёдор Емельяненко хочет провести прощальный бой в январе 2023 года

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, когда хочет провести свой последний поединок в карьере.

«Мне ещё предстоит один бой, последний бой. Скорее всего, посмотрим. Он пройдёт в январе следующего года», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Прощальный бой 40-летнего российского бойца организует Bellator.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан несостоявшимся.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер высказался о желании Фёдора Емельяненко провести последний поединок с Бейдером.





