Глава Bellator: рассмотрим желание Фёдора Емельяненко провести последний бой с Бейдером

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о желании легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко провести последний поединок с американцем Райаном Бейдером.

«Я не говорил об этом с Бейдером. Фёдору сложно отказать. Мы обязательно обсудим этот вариант. Контракты ещё не подписаны, но мы точно обсудим возможность этого боя», — цитирует Кокера MMA Junkie.

Напомним, что россиянин проиграл Бейдеру в январе 2019 года техническим нокаутом в первом раунде. 30 января 2022 года американец защитил свой титул, победив другого бойца — Валентина Молдавского.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан несостоявшимся.

Ранее Емельяненко рассказал, когда и где может пройти его следующий бой.