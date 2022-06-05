Фёдор Емельяненко рассказал, что его следующий бой может пройти осенью

Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал, когда и где может пройти его следующий бой.

«Скотт хочет организовать мне бой осенью. Я надеюсь, что дадут мне всё-таки Райана Бейдера. Скорее всего, это будет Америка», — приводит слова Емельяненко студия Okko.

Напомним, что россиянин проиграл Бейдеру в январе 2019 года техническим нокаутом в первом раунде. 30 января 2022 года американец защитил свой титул, победив другого бойца — Валентина Молдавского.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан несостоявшимся. В своём последнем поединке на турнире Bellator 269 в Москве, который состоялся 23 октября 2021 года, россиянин нокаутировал в первом раунде американца Тимоти Джонсона.

Ранее Емельяненко отреагировал на желание владельца Eagle FC Хабиба Нурмагомедова организовать ему бой с дос Сантосом.