Фёдор Емельяненко отреагировал на желание Хабиба организовать ему бой с дос Сантосом

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Член президиума Союза ММА России и бывший председатель наблюдательного совета Фёдор Емельяненко высказался об идее владельца Eagle FC Хабиба Нурмагомедова устроить бой с Джуниором дос Сантосом.
Фёдор Емельяненко отреагировал на желание Хабиба организовать ему бой с дос Сантосом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«На меня никто из команды Хабиба не выходил, на мою команду тоже. Со Скоттом Кокером планировалась встреча, но, как я понял, Скотту, да и мне, неинтересен этот бой с дос Сантосом. Прежде всего из-за поражения последнего», — приводит слова Емельяненко студия Okko.

Нурмагомедов в мае в Майами сообщил, что в случае победы дос Сантоса над Йорганом Де Кастро постарается устроить бразильскому ветерану бой с Емельяненко. Дос Сантос потерпел поражение от Де Кастро после технического нокаута. Бразильский боец не смог продолжить бой из-за вывиха плеча. Турнир прошёл в ночь с 20 на 21 мая на FLXCast Arena в Майами.

Ранее президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о статусе боя между Емельяненко и дос Сантосом.

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