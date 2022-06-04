Президент Eagle FC рассказал о статусе боя Емельяненко — дос Сантос

Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров высказался о возможном поединке между российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фёдором Емельяненко и бразильцем Джуниором дос Сантосом.

«Дос Сантос получил досадную травму. Если выиграл бы, то можно было бы раскачать его бой с Фёдором. Мы могли бы организовать. Однако теперь неизвестно, когда он оправится от травмы. У него такая шишка, связку он порвал», — цитирует Завурова «Спорт-Экспресс».

Он уверен, что бой Емельяненко с дос Сантосом всё ещё актуален, несмотря на поражение бразильца. При этом он признал, что латиноамериканский боец находится не в лучшей форме.

Владелец Eagle FC 47 Хабиб Нурмагомедов в мае в Майами сообщил, что в случае победы дос Сантоса над Йорганом Де Кастро постарается устроить бразильскому ветерану бой с Емельяненко. Дос Сантос потерпел поражение от Де Кастро после технического нокаута. Бразильский боец не смог продолжить бой из-за вывиха плеча.

Хабиб заявил, что может организовать бой Емельяненко и дос Сантоса в конце года.

Ранее владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о том, что Нурмагомедову будет сложно организовать поединок между Емельяненко и дос Сантосом.