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Хукер вызвал Фергюсона на поединок

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Новозеландец Дэн Хукер вызвал американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона на поединок.

«Хочешь сыграть в мяч? Сделай шаг вперёд, Тони Фергюсон. Я размажу твоё лицо», — написал Хукер в соцсетях.

Напомним, что в марте на UFC Fight Night 204 Хукер проиграл техническим нокаутом британцу Арнольду Аллену. На счету новозеландца 21 победа и 12 поражений.

8 мая Фергюсон потерпел поражение от американца Майкла Чендлера в поединке на турнире UFC 274. 38-летний боец во втором раунде пропустил удар ногой в челюсть и оказался в нокауте, после чего был доставлен в больницу. На счету американца 25 побед и семь поражений.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что рассмотрит идею провести бой между бывшими чемпионами в лёгком весе — Хабибом Нурмагомедовым и Фергюсоном.

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