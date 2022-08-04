Оливейра: я не хотел боя с Махачевым

Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра заявил, что не хотел драться с россиянином Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Я не хотел этого боя. Я хотел получить большие деньги за другой поединок. Но все знают, что я сотрудник UFC. Я пробовал вариант с Нью-Йорком, потому что это нейтральная территория, но всё решилось таким образом, что мы будем драться в Абу-Даби», — цитирует Оливейру MMA News.

Россиянин сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее боец смешанных единоборств Валентина Шевченко объяснила, почему не считает Махачева фаворитом в поединке с Оливейрой.