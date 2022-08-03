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Шевченко объяснила, почему не считает Махачева фаворитом в поединке с Оливейрой

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Боец смешанных единоборств Валентина Шевченко высказалась о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Оливейра дрался с большим числом высококлассных соперников. Он бился со всеми, побил их и показал, что именно он является тем, кто удерживает пояс. У Ислама же никогда не было возможности подраться с кем-то из топ-5», — заявила Шевченко в интервью YouTube-канала James Lynch.

По её словам, бразилец очень опасный, но «дерётся как сумасшедший», потому что он может и ударить, и принять. Она также отметила, что Махачев более спокойный и управляемый боец.

Россиянин сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что бразильский боец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля россиянин одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На его счету 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее сообщалось, что Махачев начал подготовку в горах Дагестана к бою за титул чемпиона UFC.

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