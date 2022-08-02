Махачев начал подготовку в горах Дагестана к бою за титул чемпиона UFC

В команде Ислама Махачева рассказали, где готовится российский боец смешанных единоборств к поединку за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Чарльзом Оливейрой из Бразилии.

«Ислам начал подготовку к бою против Оливейры. Сейчас команда тренируется в Сильди, они там проведут ещё неделю», — цитирует ТАСС представителя команды Махачева.

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов посоветовал Оливейре подготовить оправдания перед боем с Махачевым.