Махачев начал подготовку в горах Дагестана к бою за титул чемпиона UFC
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«Ислам начал подготовку к бою против Оливейры. Сейчас команда тренируется в Сильди, они там проведут ещё неделю», — цитирует ТАСС представителя команды Махачева.
Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов посоветовал Оливейре подготовить оправдания перед боем с Махачевым.