Фролов проведёт бой-реванш с Гасановым за титул чемпиона ACA 27 августа
Фролов уже встречался с Гасановым в 2020 году. Тогда Магомедрасул одержал победу решением судей.
Для Гасанова, который ведёт победную серию из 12 боев, это вторая защита титула, завоёванного весной 2021 года в бою против Николы Дипчикова. В январе 2022 года он подтвердил чемпионство в поединке против соотечественника Абдул-Рахмана Джанаева.
30-летний Фролов имеет в активе 16 побед при четырех поражениях, последний поединок провёл в марте этого года, победив техническим нокаутом Рене Пессоа.
ACA 143 пройдёт в Краснодаре 27 августа на арене «Баскет-Холл».
Ранее боец AMC Fight Nights Александр Гребнев ответил, кого считает главным претендентом на победу в Гран-при ACA в лёгком весе.