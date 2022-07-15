Фролов проведёт бой-реванш с Гасановым за титул чемпиона ACA 27 августа

Чемпион ACA в среднем весе россиянин Магомедрасул Гасанов проведёт защиту титула против соотечественника Артёма Фролова 27 августа на ACA 143 в Краснодаре.

Фролов уже встречался с Гасановым в 2020 году. Тогда Магомедрасул одержал победу решением судей.

Для Гасанова, который ведёт победную серию из 12 боев, это вторая защита титула, завоёванного весной 2021 года в бою против Николы Дипчикова. В январе 2022 года он подтвердил чемпионство в поединке против соотечественника Абдул-Рахмана Джанаева.

30-летний Фролов имеет в активе 16 побед при четырех поражениях, последний поединок провёл в марте этого года, победив техническим нокаутом Рене Пессоа.

ACA 143 пройдёт в Краснодаре 27 августа на арене «Баскет-Холл».

Ранее боец AMC Fight Nights Александр Гребнев ответил, кого считает главным претендентом на победу в Гран-при ACA в лёгком весе.