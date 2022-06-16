Гребнев назвал фаворита Гран-при ACA в лёгком весе

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев ответил, кого считает главным претендентом на победу в Гран-при ACA в лёгком весе.

«Мне очень нравится Эдуард Вартанян. Считаю его одним из самых универсальных и талантливых спортсменов на территории СНГ. Но учитывая его простой и психологический провал из-за непопадания в UFC, фаворитом назову Юсуфа Раисова», — сказал Гребнев RT.

По его словам, Раисов — состоявшийся универсальный боец, который в настоящее время находится на пике формы.

«После боя с Хакраном Диасом у меня сложилось мнение, что он готов к UFC. Пусть он не нокаутёр, но способен переработать там любого. Юсуфу будет очень непросто победить, если в финал выйдет Багов, но я не верю в этот расклад. Тем не менее с теми, кто способен бороться на протяжении пяти раундов, Раисову будет тяжело», — добавил Гребнев.

Ранее он сказал, кого считает сильнейшим бойцом лёгкого веса в мире на данный момент.