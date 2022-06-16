Боец AMC Fight Nights Гребнев: Резников почувствовал вкус денег и хайпа

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением о четвертьфинальном поединке Гран-при ACA, в котором сразятся Артём Резников и Дави Рамос. Бой состоится на турнире ACA 140, который пройдёт 17 июня в Сочи.

«Гран-при ACA хорош тем, что в большинстве пар очень сложно отдать кому-то предпочтение. Эта не исключение. Если в последнем четвертьфинале можно предположить, что Али Багов возьмёт верх за счёт агрессии — будет постоянно давить и переводить Рашида Магомедова на землю, — то об этой битве такого не скажешь. Но, как ни крути, Дави Рамос на спаде. Свои крупные победы он одержал в UFC, а сейчас уже не так хорош. Артём Резников, наоборот, почувствовал вкус денег и хайпа. Именно поэтому считают фаворитом казахстанца. Он более голоден до побед», — сказал Гребнев RT.

При этом он отметил, что считает Рамоса более разноплановым бойцом, который также превосходит Резникова в ударной технике.

«Рамос бьёт для того, чтобы нокаутировать, а Резников — чтобы пройти в ноги. В борьбе сильнее Артём: базовый вольник всегда переведёт базового джитсера. В технике же Дави сильнее, но попробуй что-нибудь отломать борцу? Плюс ранее у него это уже не получалось. Посмотрите на его поединки с Исламом Махачевым или Арманом Царукяном», — добавил Гребнев.

По словам бойца AMC Fight Nights, фаворитом грядущей схватки является Резников. Но он не будет удивлён, если Рамос всё же справится с оппонентом из Казахстана.

«В этой схватке шансы 55 на 45 в пользу Резникова. За него говорят молодость и психологический аспект. Ведь Рамос приехал сюда зарабатывать деньги, не думаю, что он так же мотивирован», — заключил Гребнев.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян пробился в полуфинал Гран-при АСА.