Уайт: развязка боя между Эдвардсом и Усманом — одна из самых шокирующих в истории UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал поединок между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Камару Усманом в рамках титульного боя на турнире UFC 278.

«Я думал, что Усман провёл идеальный бой. Одна ли это из самых шокирующих развязок титульного боя в истории UFC? Да, потому что в этом бою для Усмана многое было поставлено на карту. Усман был абсолютно в себе уверен», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Арена». Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда и завоевал пояс чемпиона.

Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев поздравил Эдвардса с победой над Усманом.