Эдвардс нокаутировал Усмана в бою-реванше и стал новым чемпионом UFC

Британец Леон Эдвардс нокаутом одержал победу над американцем Камару Усманом в главном бою турнира UFC 278.

Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена». На последней минуте пятого раунда Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана. Таким образом, британский боец стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Напомним, что в первом поединке в декабре 2015 года победу единогласным решением судей праздновал Усман.

Ранее сообщалось, что Мераб Двалишвили единогласным решением судей победил Жозе Альдо на UFC 278.