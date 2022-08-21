Эдвардс нокаутировал Усмана в бою-реванше и стал новым чемпионом UFC
Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена». На последней минуте пятого раунда Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана. Таким образом, британский боец стал чемпионом UFC в полусреднем весе.
Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.
Напомним, что в первом поединке в декабре 2015 года победу единогласным решением судей праздновал Усман.
Ранее сообщалось, что Мераб Двалишвили единогласным решением судей победил Жозе Альдо на UFC 278.