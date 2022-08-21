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Двалишвили единогласным решением судей победил Альдо на UFC 278

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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили одержал победу над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 278.

Бой в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» продлился все раунды и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 30:27.

Таким образом, грузинский боец одержал 15-ю победу при четырёх поражениях. Бразилец же потерпел восьмое поражение при 31 победе.

В главном поединке вечера сойдутся Камару Усман и Леон Эдвардс.

Ранее сообщалось, что Кличко-младший поздравил Александра Усика с победой над Энтони Джошуа.

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