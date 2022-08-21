Двалишвили единогласным решением судей победил Альдо на UFC 278
Бой в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» продлился все раунды и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 30:27.
Таким образом, грузинский боец одержал 15-ю победу при четырёх поражениях. Бразилец же потерпел восьмое поражение при 31 победе.
В главном поединке вечера сойдутся Камару Усман и Леон Эдвардс.
Ранее сообщалось, что Кличко-младший поздравил Александра Усика с победой над Энтони Джошуа.