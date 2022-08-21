Усман потерпел первое поражение с 2013 года в UFC

Британец Леон Эдвардс нокаутом одержал победу над американцем Камару Усманом в главном бою турнира UFC 278.

Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Арена». Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда. Таким образом, Усман потерпел своё первое поражение в UFC с 2013 года. Тогда американский боец уступил Хосе Касересу в первом раунде.

Эдвардс стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Эта победа является 20-й для него при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Ранее Эдвардс поделился эмоциями от победы над Усманом в главном бою турнира UFC 278.