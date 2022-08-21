Эдвардс поделился эмоциями от победы над Усманом в главном бою турнира UFC 278

Британец Леон Эдвардс нокаутом одержал победу над американцем Камару Усманом в главном бою турнира UFC 278.

«Не могу описать словами, это были длинные-длинные четыре года. Те, кто во мне сомневался, посмотрите на меня сейчас! Смотрите на меня сейчас! Выстрел в голову первому номеру PFP, и он мёртв! Вот и всё», — заявил после матча боец.

Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Арена». На последней минуте пятого раунда Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана. Таким образом, британский боец стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Напомним, что в первом поединке в декабре 2015 года победу единогласным решением судей праздновал Усман.

Ранее сообщалось, что Мераб Двалишвили единогласным решением судей победил Жозе Алдо на UFC 278.