военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эдвардс поделился эмоциями от победы над Усманом в главном бою турнира UFC 278

Короткая ссылка
Британец Леон Эдвардс нокаутом одержал победу над американцем Камару Усманом в главном бою турнира UFC 278.

«Не могу описать словами, это были длинные-длинные четыре года. Те, кто во мне сомневался, посмотрите на меня сейчас! Смотрите на меня сейчас! Выстрел в голову первому номеру PFP, и он мёртв! Вот и всё», — заявил после матча боец.

Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Арена». На последней минуте пятого раунда Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана. Таким образом, британский боец стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Напомним, что в первом поединке в декабре 2015 года победу единогласным решением судей праздновал Усман.

Ранее сообщалось, что Мераб Двалишвили единогласным решением судей победил Жозе Алдо на UFC 278.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить