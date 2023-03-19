Победа Эдвардса над Усманом, поражение Физиева от Гэтжи и стойкость Мокаева: чем запомнился UFC 286

Леон Эдвардс решением большинства судей взял верх над Камару Усманом в главном поединке UFC 286 в Лондоне. Британец превзошёл нигерийца в стойке, позволил ему удачно завершить лишь четыре попытки тейкдауна из 15 и защитил титул чемпиона в полусреднем весе, несмотря на штраф в один балл за хватание сетки. В свою очередь, Джастин Гэтжи взял верх над Рафаэлем Физиевым, наголову превзойдя соперника в третьем раунде, а Мухаммад Мокаев выбрался из рычага колена и «задушил» Жафела Фильо.

Несмотря на статус номерного, турнир в Лондоне не мог похвастаться обилием статусных поединков. Помимо двух главных боёв вечера, к таковым можно было отнести, разве что, противостояние бывшего претендента на пояс в среднем весе Марвина Веттори с Романом Долидзе и битву с участием Гуннара Нельсона — одноклубника Конора Макгрегора. Российских же болельщиков интриговало очередное выступление Мухаммада Мокаева, собравшегося ворваться в топ-10 наилегчайшего дивизиона. Правда, для этого ему было необходимо справиться с перспективным Жафелом Фильо.

Но если бразилец не проигрывал с августа 2017 года, то представляющий Великобританию россиянин ни разу не был бит за всю профессиональную карьеру. Он победил во всех восьми схватках, а шесть из них завершил досрочно. Как и предыдущую — с Малькольмом Гордоном, попавшимся на рычаг локтя в концовке третьего раунда.

И хотя в этот раз Мокаев также заставил соперника сдаться за несколько секунд до финального гонга, битву не назовёшь простой. Первый раунд он уверенно забрал благодаря доминированию в партере, да и во втором был чуть-чуть лучше. Пусть в первой половине смотрелся не слишком убедительно и немало пропустил в стойке, во второй вновь оказался сверху и склонил чашу весов на свою сторону.

Однако в третьем отрезке Мокаев допустил ошибку, чуть было не ставшую роковой. Уроженец Дагестана зазевался на земле и позволил Фильо провести рычаг колена. Захват был очень крепким. Нога Мухаммада выгнулась под невероятным углом и в один момент показалось, что ему не избежать тяжелейшей травмы — не говоря о поражении. Но он проявил феноменальную стойкость и не постучал, а впоследствии чудесным образом поймал визави на удушающий сзади. Обескураженный Жафел не смог поверить в произошедшее и капитулировал.

Мокаев открывал предварительную программу шоу, в то время как основную — Веттори и Долидзе. И бой получился не самым ярким. Пусть оба постоянно шли вперёд и много атаковали, по-настоящему серьёзных попаданий было немного. Но итальянец был заметно точнее и заслуженно взял верх единогласным решением судей. Как и Дженнифер Майя, сломившая сопротивление Кейси О’Нил. В отличие от коллег, Нельсон решил не откладывать дело в долгий ящик и быстро разобрался с Брайаном Барбареной. Уже в первом раунде исландец играючи перевёл американца в партер, отвлёк внимание и мгновенно провёл рычаг локтя.

После этого посетители «O2 Арены» приготовились наблюдать за двумя главными поединками шоу, обещавшими стать сверхинтересными. В первом из них встречались звёзды лёгкой категории Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев. Американец собирался реабилитироваться за поражение в дуэли за пояс и вернуться в титульную гонку, азербайджанец же — одержать самую крупную победу в карьере и ворваться в топ-5 рейтинга.

И хотя предсказать триумфатора представлялось крайне сложным, можно было не сомневаться, что соперники покажут в клетке настоящее шоу. К этому моменту Гэтжи уже успел получить десять наград за «Выступление вечера», а Физиев неизменно зарабатывал дополнительные $50 тыс. по итогам последних пяти схваток.

Бойцы не разочаровали. На протяжении всех трёх раундов они устраивали бескомпромиссную рубку в клетке. И поначалу гораздо успешнее выглядел Физиев, как могло показаться, вдвое превосходящий Гэтжи в скорости. Джастин банально не поспевал за ним и был вынужден действовать исключительно вторым номером — Рафаэль не только провоцировал львиную долю разменов, но и выходил из них победителем. И всё шло к тому, что номинальный фаворит, коим неожиданно предстал азербайджанец, подтвердит свой статус.

Но на все 15 минут Физиева не хватило. В третьем отрезке он подустал, замедлился и превратился в ходячую грушу для Гэтжи. А тот внезапно изменил тактику: прекратил полагаться только на размашистые хуки и стал всё чаще задействовать джеб. В результате лицо Рафаэля превратилось в кровавую маску, хотя всего за пару минут до этого на нём было лишь пару рассечений.

Физиев упустил инициативу, ничего не сумел противопоставить американцу в заключительные пять минут и пропустил аж 53 значимых удара (сам нанёс 38). Причём некоторые из них были настолько чувствительными, что чуть было не привели к нокдауну. Тем не менее отважный Физиев продолжал идти вперёд, но лишь усугубил своё положение. В концовке он позволил сопернику исполнить тейкдаун.

Таким образом, исход дуэли зависел от того, как судьи оценят выступление оппонентов во втором раунде. Его первая часть также осталась за ещё свежим Физиевым, но во второй он немного просел. Произошло это после того, как Гэтжи ткнул ему пальцем и глаз и попутно рассёк кожу под ним. И хотя по числу попаданий Джастин уступил, несколько раз он настиг соперника и заработал пару лишних баллов в глазах судей.

В итоге сразу большинство из них встали на сторону американца, в то время как третий определил ничью — 29:28 (двое), 28:28. Пол Сазерленд отдал два первых отрезка Физиеву, а третий за явным преимуществом занёс в копилку Гэтжи (10:8). Так или иначе, Джастин закрыл поражение и заявил о намерении в очередной, третий, раз попробовать добраться до трофея. Два предыдущих «забега» завершились сокрушительными поражениями — сначала от Хабиба Нурмагомедова, а затем от Чарльза Оливейры.

В самом ожидаемом бою UFC 286 любимец местной публики Леон Эдвардс защищал звание чемпиона в полусреднем весе от его бывшего обладателя и рекордсмена по числу выигранных схваток Камару Усмана. И эта схватка обещала получиться особенно драматичной, ведь соперники по-настоящему ненавидели друг друга. Это не было секретом на протяжении последних лет, а на пресс-конференции было видно невооружённым взглядом.

На этот раз именно Эдвардс вёл себя особенно неуважительно. И не только потому, что находился на своей территории. В августе 2022 года он шокировал мир MMA, когда нокаутировал Усмана левым хай-киком и вырвал победу в безнадёжно проигранной битве. В преддверии последней пятиминутки британец уступал на карточках судей и был абсолютно подавлен, но благодаря своим тренерам совершил невероятное. В перерыве они зарядили его энергией, а в процессе отрезка буквально заставили исполнить тот самый удар, который принёс ему трофей.

И на этот раз тренерский штаб Эдвардса снова взял верх. Сложно сказать, на что рассчитывали наставники специализирующегося на борьбе Усмана, когда советовали ему преимущественно биться в стойке с ударником, но этот план явно не сработал. Нет, нигериец не терпел избиение — каждый раунд был примерно равным. Но британец был хоть и немного, но ярче, острее, точнее и бил более акцентированно. А во втором раунде он и вовсе потряс претендента коленом.

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При удачном раскладе чемпион вполне мог выиграть всухую, но сам подпортил себе статистику. Виной тому стали его постоянные нарушения правил, с помощью которых он то избегал перевода в партер, то брал передышку. В первой пятиминутке он получил предупреждение за то, что засовывал пальцы в перчатки претендента. А в третьем был лишён балла за хватание сетки. Эдвардс так отчаянно пытался избежать тейкдауна, что вцепился в неё, не оставив рефери выбора. При этом он вполне мог лишиться ещё одного очка за удар в пах, на повторе казавшийся преднамеренным. Но на этот раз Хёрб Дин был благосклонен.

Можно полагать, что именно странный выбор тактики и помешал Усману доминировать как в стойке, так и в партере. Если раньше Камару по примеру Нурмагомедова изнурял соперников борьбой на первых минутах, после чего начинал с ними активно боксировать, то на этот раз он сразу сосредоточился на разменах. И прогадал. В итоге в его активе оказалось значительно меньше точных ударов (87:120), а из 15 попыток перевода на канвас лишь четыре увенчались успехом.

В конечном счёте один из судей всё же нашёл основания определить в поединке ничью (47:47), но двое других с ним не согласились. Оба встали на сторону Эдвардса (48:46) и помогли ему провести первую защиту пояса. Усман же впервые в карьере потерпел два поражения подряд и теперь вынужден начинать всё сначала.