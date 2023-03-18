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Боец UFC Молина сделал каминг-аут после появившегося в сети интимного видео

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джефф Молина совершил каминг-аут после того, как его украденное интимное видео разошлось по сети.
Боец UFC Молина сделал каминг-аут после появившегося в сети интимного видео
  • Gettyimages.ru

«Я бисексуал. Не так я хотел сделать признание, но мне не дали сделать это, когда я был готов. Я старался держать свою личную жизнь в секрете от соцсетей», — написал боец в Twitter.

Таким образом, Молина стал первым бойцом UFC, который является частью ЛГБТ-сообщества.

На счету 25-летнего американца 11 побед и два поражения. В настоящее время он отбывает дисквалификацию, вынесенную Атлетической комиссией Невады после скандала со ставками, в центре которого оказался его тренер Джеймс Краузе.

Ранее сообщалось, что англичанин Леон Эдвардс и американец Камару Усман провели дуэль взглядов перед главным боем турнира UFC 286.

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