Сила в борьбе: как Ян разгромно проиграл Двалишвили, а Волков и Крылов одержали досрочные победы на UFC Fight Night 221

Пётр Ян потерпел сокрушительное поражение в поединке с Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221. Россиянин позволил грузину исполнить 11 проходов в ноги и пропустил 147 акцентированных ударов, уступив единогласным решением судей. В свою очередь, Александр Волков за 146 секунд нокаутировал Александра Романова, Никита Крылов в первом раунде «задушил» Райана Спанна, а Саид Нурмагомедов проиграл Джонатану Мартинесу.

Как и завершившийся днём ранее турнир Bellator, шоу UFC буквально изобиловало поединками с участием российских бойцов. При идеальном раскладе в Лас-Вегасе могли подраться сразу пятеро отечественных спортсменов, но Абубакар Нурмагомедов был вынужден отсрочить свой очередной выход в октагон из-за проблем со здоровьем. Компенсировать его отсутствие был призван Никита Крылов, чья дуэль с Райаном Спанном «переехала» с запланированного на 25 февраля мероприятия. Тогда уроженец Луганской области был вынужден отказаться от выступления из-за пищевого отравления, но восстановился в кратчайшие сроки.

Тем не менее, первым из россиян в клетку зашёл Саид Нурмагомедов, который не мог быть до конца доволен выбором оппонента. На пресс-конференции он заявлял, что уже давно созрел для сражений с топ-бойцами, но по тем или иным причинам пока не получил возможности проверить свои силы в дуэлях с сильнейшими. Ведь Джонатана Мартинеса к таковым отнести было нельзя. Пусть американец и взял верх в четырёх схватках подряд, а в последней из них и вовсе в эффектной манере нокаутировал прославленного ветерана Каба Свонсона, к категории звёзд не относился. Более того, он даже не входил в топ-15 легчайшего веса. Следовательно, победа над ним вряд ли могла помочь россиянину продвинуться в рейтинге категории.

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Поначалу казалось, что Нурмагомедову хватит и нескольких минут, чтобы завершить битву в свою пользу. Он сходу стал «расстреливать» соперника с дистанции и несколько раз здорово попал ногой по корпусу, а потом чуть было не заставил сдаться. Однако вёрткий Мартинес сумел вырваться из удушающего сзади. А уже во втором раунде Джонатан перехватил инициативу. То ли свою роль сыграли попадания по туловищу, то ли сказалось повреждение носа, но россиянин подсел физически и с большим трудом дотерпел до конца пятиминутки.

В преддверии заключительного отрезка счёт на карточках судей вполне мог быть равным. Нурмагомедову было необходимо уверенно забирать раунд, однако выполнить эту задачу не удалось. Он неплохо начал, уложил Мартинеса на канвас и вновь попробовал выполнить удушающий, но впоследствии сам попался на треугольник и чудом вышел из сложнейшего положения. А в концовке Джонатан был заметно свежее и не только доминировал в клинче, но и отметился несколькими попаданиями в голову.

В итоге, судьи встали на сторону Мартинеса. И хотя по этому вердикту вполне могут быть споры, основания для него были. Джонатан был явно лучше во второй половине схватки и превзошёл Саида в стойке, а его попытка болевого была значительно опаснее. И что немаловажно, американец продолжал идти вперёд и постоянно оказывать давление на соперника, в то время как подуставший Нурмагомедов уже не помышлял об атаке.

В отличие от Саида, у Крылова не задалось начало поединка. За первую минуту он успел пропустить пару чувствительных ударов от Спэнна и даже попасться в удушающий Д’Арса, но выбрался и впоследствии уже не допускал подобных ошибок. Никита буквально прилип к Райану и принялся демонстрировать своё мастерство в грэпплинге. И тот был явно не готов к такому.

Какое-то время Спэнн сопротивлялся и всеми возможными способами мешал Крылову закрепить замок у себя на шее, но в один момент всё же потерял концентрацию. Наконец скинув россиянина со своей спины, американец решил пробраться в доминирующую позицию, но вместо этого буквально залетел в треугольник. И на этот раз избежать поражения не сумел. Противостояние завершилось уже спустя 3 минуты 38 секунд.

Крылов одержал третью победу подряд и сделал заявку на попадание в топ-4 полутяжёлого веса. Отмечаяуспех,он сначала подразнил местных фанатов, на протяжении схватки активно поддерживавших своего соотечественника, а затем принялся скандировать «Россия! Россия!».

«Если бы я знал, что всё так сложится, согласился бы драться в прошлый раз. На самом деле, нет, конечно. Очень плохо себя чувствовал. Хочу попросить прощения у организации за то, что первый раз в жизни сорвал своё выступление. Надеюсь, в этот раз подарил всем хорошие эмоции. Желаю удачи всем нашим парням в дальнейших боях», — сказал Крылов.

Ещё быстрее все вопросы решил Волков. Александр Романов с первых же секунд бросился на оппонента и постарался перевести его на землю, но не преуспел. Неудачная попытка прохода отняла у молдаванина много сил, а пара ударов ногой по корпусу лишь усугубила ситуацию.

Романовубылонепросто. Изначальный план провалился, а проблемы с выносливостью вкупе с полученным ущербом уже давали о себе знать. И попав под такое давление, он вновь оплошал — застоялся у сетки, пропустил тяжелейший прямой в голову и вновь кинулся в ноги. Но Волков был к этому готов. Он здорово отзащищался, забрал спину и за считанные секунды нокаутировал противника.

«Ожидал, что он потратит силы в первом же тейкдауне. Моя задача была блокировать его. Показал всем, что могу ещё и бороться. Спасибо моей команде, всем, кто участвовал в подготовке. Будем двигаться дальше… Мне нужно было его давить, чтобы он быстрее устал… Я готов, я здесь. Мне важно оставаться активным, двигаться к цели. Готов к вызовам. Не хочу никого вызывать. Готов подраться со всеми, кто выше меня в рейтинге», — заявил Волков.

Для россиянина эта победа стала второй самой быстрой за время его выступлений в UFC. С Романовым он провёл в октагоне всего 2 минуты 16 секунд, а до повторения собственного рекорда не хватило всего четырёх секунд. Его он установил в предыдущей схватке, когда нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка.

Что касается главного поединка вечера, то он обещал стать предельно эмоциональным и драматичным. И причиной тому были сверхънапряжённые отношения между соперниками. За последний год те неоднократно обменивались оскорблениями, а апогеем стал инцидент на церемонии взвешивания. Пётр Ян не сдержался и толкнул Мераба Двалишвили, чуть было не спровоцировав потасовку.

План грузина на бой был предельно ясен. Он собирался постоянно давить на Яна и при первой же возможности проходить в ноги. Этого наверняка ожидал и сам россиянин, со стилистической точки зрения характеризовавший противника как «цепляющегося и удерживающего визави пса». Проблема в том, что поделать с этим Пётр практически ничего не смог.

В общей сложности, за пятираундовую битву Мераб 49 раз пытался перевести Яна на землю — рекордный показатель в истории UFC. И хотя успеха он добился лишь в 11 случаях, это было неважно. Главное, что это помогало ему нивелировать сильные стороны оппонента и буквально выкачивать из него энергию. Уже к концу второго раунда Пётр устал от нескончаемых проходов в ноги — если не физически, то морально.

Но если превосходство Двалишвили в грэпплинге никого не удивило, то его доминирование в стойке стало настоящим сюрпризом. Вынужденный постоянно опасаться тейкдаунов и пятившийся назад Ян становился лёгкой мишенью для соперника, который не только не стеснялся вступать с ним в размены, но регулярно выходил из них победителем. По сути, Мераб делал с ним то же самое, что на протяжении карьеры удавалось Хабибу Нурмагомедову. Тот никогда не был искусным ударником, но за счёт своего борцовского мастерства создавал для себя возможности для проведения разящих атак. Его противники были вынуждены постоянно следить за тем, как бы не оказаться на канвасе, и поэтому позволяли ему вольготно чувствовать себя в стойке.

На этот раз то же самое случилось и с Яном. Привыкший действовать первым номером и занимать центр клетки экс-чемпион чувствовал себя не в своей тарелке и не мог ничего противопоставить Двалишвили. Удары локтями, прямые на скачке, лоу-кики — в этот вечер у него проходило абсолютно всё. Подтверждением тому стала огромная гематома над правым глазом Петра и травма ноги, заставившая его ещё во втором раунде сменить стойку на левостороннюю. После этого в команде Мераба уже не скрывали улыбок, а больше других за партнёра по команде радовался Алджэмейн Стерлинг.

Но самое поразительное то, что вся эта колоссальная работа практически не отразилась на функциональных кондициях Мераба. На протяжении всех 25 минут тот работал примерно в одном темпе и не сбавил его вплоть до финального гонга. И это особенно впечатляет, ведь раньше у него не было опыта пятираундовых дуэлей. В отличие от того же Петра, славившегося своим кардио.

Ян потерпел не только третье подряд, но самое сокрушительное поражение в своей карьере, уступив Двалишвили по всем показателям. На 11 тейкдаунов грузина он ответил лишь одним, а акцентированных ударов нанёс почти вдвое меньше (75:147). И хотя статистика не всегда точно иллюстрирует происходившее в октагоне, на этот раз спорить с ней было бесполезно. Мераб одержал самую большую победу в карьере и покорил не только болельщиков, но и экспертов. По мнению бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Дэниела Кормье, именно в этот день в промоушене зажглась новая звезда. И не исключено, что другая закатилась окончательно.