Успешная защита Нурмагомедова, странный нокаут Шаблия, сокрушительное поражение Молдавского: чем запомнился Bellator 292

Усман Нурмагомедов «задушил» Бенсона Хендерсона в главном поединке Bellator 292 и защитил титул в лёгком весе. Не знающий поражений россиянин выиграл в 17-м бою подряд и пробился в полуфинал Гран-при. Путёвку в следующий раунд соревнований завоевал и Александр Шаблий, взявший верх над Тофиком Мусаевым. В начале третьего раунда Мусаев пропустил удар ногой в корпус и отказался от продолжения борьбы. В свою очередь, Халид Муртазалиев единогласным решением судей победил Тони Джонсона, а Валентин Молдавский впервые в карьере проиграл нокаутом.

Сразу для троих российских бойцов выступление на Bellator 292 имело ключевое значение в контексте их титульных перспектив. Усман Нурмагомедов впервые защищал пояс в лёгком весе в поединке с Бенсоном Хендерсоном, а Александр Шаблий собирался взять верх над Тофиком Мусаевым и сделать первый шаг как на пути к завоеванию этого звания, так и триумфу в Гран-при. В свою очередь, Валентин Молдавский готовился второй раз сокрушить Линтона Васселла и вновь заслужить право сразиться с Райаном Бейдером. И тем самым, не только привести трофей в Россию, но и отомстить за своего наставника Фёдора Емельяненко.

На их фоне особняком стоял Халид Муртазалиев, лишь подбиравшийся к десятке сильнейших представителей категории до 84 килограммов. Не проиграй он Энтони Адамсу в сентябре 2021-го, его место в рейтинге не поддавалось бы сомнению, но та неудача серьёзно осложнила его перспективы. И хотя впоследствии он сокрушил соотечественника Хаджимурата Бестаева и закрыл поражение, требовалось закрепить результат. И сделать это предстояло в дуэли с Тони Джонсоном — ветераном смешанных единоборств, чья карьера стартовала в далёком 2007 году. Правда, получилась не самой выдающейся. За 16 лет он лишь 12 раз заходил в клетку и трижды уступил, причём далеко не звёздам. Самым известным среди его обидчиков можно назвать Далтона Росту, в настоящий момент располагающегося на пятой строчке в списке лучших средневесов Bellator. Но и он пока относится скорее к подающим надежды.

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Как таковой борьбы в этой битве не было. В каждом раунде у Джонсона было примерно две минуты, чтобы продемонстрировать свои навыки в боксе. Но сделать это он ни разу не сумел. В первой половине отрезков он безуспешно пытался сблизиться с визави, а вторую проводил либо лёжа спиной на канвасе, либо прижатым к сетке в клинче. Халид доминировал в грэпплинге, а Тони ничего не мог ему противопоставить.

В общей сложности Муртазалиев провёл сверху в партере восемь с половиной минут, а в самой концовке схватки даже был близок к досрочной победе. Он накинул ручной треугольник, но американец выдержал и не постучал. Но от поражения это его не спасло. Все трое судей единогласно отдали предпочтение россиянину.

В рамках основной программы шоу первым из россиян испытание предстояло пройти Молдавскому, которого довольно неожиданно не называли явным фаворитом противостояния. И это при том, что четыре года назад он уже брал верх над Васселлом, в то время пребывавшим в лучших физических кондициях. Всё же на момент реванша британцу исполнилось уже 39 лет, а в таком возрасте оставаться конкурентным крайне сложно даже тяжеловесам — главным долгожителям в мире MMA.

С другой стороны, последние результаты Васселла заставляли усомниться в том, что его лучшие годы остались позади. Ведь он шёл на серии из четырёх побед, причём сразу три из них были досрочные. Продержаться все запланированные раунды удалось лишь Тайреллу Форчуну, в то время как Сергей Харитонов, Ронни Маркес и Тимоти Джонсон были нокаутированы не позднее второго раунда.

И поначалу складывалось впечатление, что Молдавский уверенно справится с Васселлом. Боец Fedor Team сходу провёл два прохода в ноги и чуть было не пробрался в позицию бокового контроля, но опытный боец из Великобритании нашёл выход из сложнейшей ситуации. Казалось, всё идёт по плану Валентина. Но вместо того, чтобы продолжать давить на Линтона и вынуждать его тратить силы в борьбе, тот зачем-то решил поупражняться в стойке. И сразу же обнажил свои слабые стороны: дефицит скорости и отсутствие первоклассной ударной техники. Буквально в первом же серьёзном размене россиянин допустил грубейшую ошибку — остался на удобной для соперника дистанции и пропустил сокрушительный правый боковой.

Россиянин рухнул на канвас и оказался под шквалом атак британца. И в таком состоянии был неспособен защищаться. В процессе экзекуции у Молдавского изо рта вылетела капа, а рефери Джейсон Херцог зафиксировал его поражение нокаутом — первое в карьере. Васселл же доказал, что в его случае возраст является всего лишь цифрой, и заслужил звание первого претендента на титул в тяжёлой категории.

В отличие от Молдавского, Шаблий не стал недооценивать ударную мощь оппонента. В июле 2022-го Тофик Мусаев продемонстрировал её во всей красе, уложив на тот момент первого номера рейтинга Сидни Аутло в своём дебютном бое в Bellator. И Александр не собирался давать ему возможность оформить ещё одну яркую досрочную победу. Первые минуты он провёл на почтительной дистанции и предпочитал не рваться вперёд, а ловить визави на контратаках. И ему удалось заставить азербайджанца почувствовать себя не в своей тарелке. За стартовый отрезок тот не отметился ничем запоминающимся, а в концовке ещё и пропустил пару увесистых выпадов.

После перерыва экс-чемпион RIZIN FF пошёл вперёд и принялся ещё больше поддавливать противника, но дивидендов это не приносило. Шаблий здорово перемещался и пользовался каждой оплошностью Мусаева. Уже в середине раунда он вновь подловил оппонента на встречном движении и заставил того впервые вспомнить о борцовских навыках. Но попытка перевода была неудачной. Впоследствии Тофик стал всё чаще бросаться в безрассудные атаки и проваливаться, в то время как Александр окончательно прибрал инициативу к своим рукам.

Но вряд ли кто-то мог предсказать, что поединок завершится уже на 29-й секунде третьего раунда, причём именно таким странным образом. Шаблий нанёс не самый акцентированный прямой удар ногой в корпус, после чего его нога соскользнула в область паха соперника. Мусаев счёл это действие запрещённым и рассчитывал получить пять минут на восстановление, но рефери рассудил иначе. Он не заметил нарушения правил со стороны россиянина и потребовал азербайджанца продолжить схватку. Однако тот не собирался этого делать. Арбитр дважды пытался достучаться до него через владеющего английским языком представителя команды, но Тофик чётко дал понять — биться он не готов. И тогда Херцог остановил дуэль.

«Тофик — очень сильный парень. Безмерное, большое уважение ему. Он заслуживает только аплодисментов. Хотите вы этого или нет, но я стану чемпионом. Я дойду до финала, заберу этот пояс и чек на миллион долларов», — пообещал Шаблий.

Правда, осуществить задуманное Шаблию будет крайне непросто. Ведь на следующем этапе первенства ему предстоит помериться силами с триумфатором дуэли между Эйджеем Макки и Патрики Фрейре. Первый является экс-чемпионом в полулёгком весе и занимает четвёртое место в сводном рейтинге организации, а второй совсем недавно владел трофеем в 70,3 килограмма.

«В этом Гран-при нет слабых соперников. Если бы была возможность, я бы дал каждому из его участников по миллиону долларов. Они заслуживают этого. Одни из сильнейших легковесов собрались здесь. Но победитель должен быть один. Эйджей Макки или Питбуль (станет моим будущим оппонентов) — разницы нет. Вдвоём пусть выходят», — добавил Шаблий.

Путёвку в полуфинал первенства уверенно завоевал и Нурмагомедов, попутно впервые защитивший пояс в 70 килограммах. Несмотря на колоссальный опыт и статус бывшего чемпиона WEC и UFC, в Хендерсона практически никто не верил. Букмекеры поголовно отдавали предпочтение Усману, а коэффициент на успех Бенсона составлял 8,5. И это было предсказуемо. 39-летний американец находился на заключительном этапе своей большой карьеры и прекрасно понимал это. В преддверии шоу он не скрывал намерения повесить перчатки на гвоздь в самом ближайшем будущем.

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В итоге, Хендерсон продержался чуть более двух с половиной минут, а большую часть из них провёл с Нурмагомедовым на спине. Уже на 82-й секунде он пропустил удар ногой в голову, упал на землю и позволил чемпиону закрепиться в доминирующей позиции. И хотя какое-то время ему удавалось избегать удушающего, Усман всё же добился своего и закрепил замок на шее визави. Тому оставалось лишь постучать.

«Это очень опасный оппонент. Его никогда нельзя недооценивать. Был сфокусирован, не собирался торопить события. Выходя на этот бой, был очень хладнокровен. Не собирался никуда спешить. Был готов на все 25 минут… Хотел бы выразить слова благодарности Бенсону Хендерсону. Это живая легенда этого спорта. На таких бойцов все мы, молодые ребята, старались равняться. Желаю ему всего хорошего в дальнейшем пути», — обратился Нурмагомедов в визави, по окончании схватки объявившего о завершении профессиональной карьеры.

Нурмагомедов одержал самую крупную победу в карьере и продлил беспроигрышную серию до 17 поединков. Имя его следующего противника станет известно уже в начале мая, когда за выход в полуфинал Гран-при сразятся Мансур Барнауи и Брент Примус.