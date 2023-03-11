Узнать больше

Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Хендерсоном

Короткая ссылка
Россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292.
Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Хендерсоном
  • Legion-Media

«Хендерсон живая легенда этого спорта. Всего ему хорошего в дальнейшем пути.

Бен — очень опасный оппонент. Его никогда нельзя недооценивать. Я не торопился, не старался торопить события. Я был очень хладнокровен, не собирался никуда спешить. У меня было 25 минут, и я был к ним готов», — сказал Нурмагомедов в интервью после боя.

Бой прошёл в рамках 1/4 финала Гран-при лёгкого дивизиона.

Для Нурмагомедова это была первая защита титула. Теперь на счету россиянина 17 побед.

Ранее сообщалось, что российский боец Александр Шаблий победил азербайджанца Тофика Мусаева на турнире Bellator 292.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить