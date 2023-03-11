Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Хендерсоном

Россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292.

«Хендерсон живая легенда этого спорта. Всего ему хорошего в дальнейшем пути.

Бен — очень опасный оппонент. Его никогда нельзя недооценивать. Я не торопился, не старался торопить события. Я был очень хладнокровен, не собирался никуда спешить. У меня было 25 минут, и я был к ним готов», — сказал Нурмагомедов в интервью после боя.

Бой прошёл в рамках 1/4 финала Гран-при лёгкого дивизиона.

Для Нурмагомедова это была первая защита титула. Теперь на счету россиянина 17 побед.

Ранее сообщалось, что российский боец Александр Шаблий победил азербайджанца Тофика Мусаева на турнире Bellator 292.