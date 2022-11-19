За явным преимуществом: как Немков выиграл Гран-при Bellator, а Нурмагомедов завоевал титул в лёгком весе

Вадим Немков взял верх над Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator и в третий раз защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе. По ходу поединка россиянин заблокировал 15 проходов в ноги и владел преимуществом в стойке, благодаря чему выиграл единогласным решением судей. В свою очередь, Усман Нурмагомедов не оставил шансов Патрики Фрейре и завоевал пояс в лёгкой категории.

Изначально турнир Bellator в Чикаго должен был включать в себя сразу шесть боёв с участием россиян. И хотя из-за травм и проблем на взвешивании их число сократилось до четырёх, главные звёзды остались в деле. Вадим Немков готовился продемонстрировать, что провёл работу над ошибками, и сокрушить Кори Андерсона в финале Гран-при в полутяжёлом весе. А Усман Нурмагомедов — пойти по стопам двоюродного брата Хабиба, завоевав титул в крупном американском промоушене.

Правда, сделать это ему предстояло не в самых простых условиях. Как стало известно накануне, у экс-чемпиона UFC закончилась виза в США, вследствие чего он не смог ни принять участие в заключительном этапе подготовки родственника к одной из важнейших схваток в карьере, ни находиться в его углу во время неё. И это могло стать важным фактором. Ведь до настоящего момента Хабиб сопровождал Усмана во всех его поединках под эгидой Bellator, а его присутствие рядом было крайне важно не только с психологической, но и со спортивной точек зрения. Нурмагомедов-старший мог не только поддержать напарника, но и дать важнейший совет прямо во время дуэли. Достаточно вспомнить, как он помог Махачеву заставить сдаться Дэна Хукера.

Положение Нурмагомедова осложнялось и тем, что ранее он не имел опыта сражений с топами. Да, россиянин шёл на серии из четырёх побед, но ни один из его предыдущих соперников не входил в десятку сильнейших на момент встречи и уж точно не находился на одном уровне с действующим обладателем пояса Патрики Фрейре. И было крайне сложно предугадать, будет он смотреться так же уверенно в противостоянии с опытным бразильцем или надломится под давлением скептиков. Ведь многие справедливо считали, что шанс побороться за трофей он получил прежде всего благодаря громкой фамилии и протекции легендарного брата.

И хотя поначалу в действиях Нурмагомедова ощущалось волнение, он быстро освоился в клетке и наглядно показал разницу в классе. Если в первом раунде он предпочитал удерживать заметно уступающего ему в антропометрии Фрейре на дистанции и использовать своё мастерство в кикбоксинге, то уже во втором предъявил борцовские навыки. И Патрики оказался к этому не готов. Эффектный проход в ноги позволил Усману не только провести три минуты в позиции сверху, но и чуть было не помог ему выиграть досрочно. В концовке отрезка он обрушил на голову бразильца град ударов, и лишь гонг спас того от поражения.

Как оказалось впоследствии, этот эпизод деморализовал Фрейре. За оставшиеся 15 минут он так и не рискнул броситься вперёд и застать врасплох Нурмагомедова. За весь поединок чемпион ни разу не сумел прорваться на ближнюю дистанции и лишь продолжал принимать на себя один точный удар ногой за другим, а разница в грэпплинге и вовсе казалась колоссальной. Очередное подтверждение тому появилось в пятом раунде, когда желавший снять все вопросы Усман вновь уложил Патрики на канвас, играючи залез в фулл-маунт и чуть не забрал шею. Бразилец выглядел абсолютно беспомощным, а его попытка ударить начавшего праздновать до гонга россиянина выглядела как жест отчаяния.

В итоге один судья отдал Нурмагомедову все пять раундов, а двое были ещё более щедры и увидели тотальное превосходство претендента в одном из отрезков. Усман взял верх единогласным решением и в 24 года завоевал титул чемпиона Bellator в лёгком весе. Чем порадовал позвонившего по видеосвязи Хабиба.

В отличие от соотечественника, Немков мог рассчитывать на поддержку своего ментора. Фёдор Емельяненко приехал в Чикаго и имел возможность секундировать воспитанника, но от этого шансы россиянина на успех не казались заметно выше. В апреле он уже встречался с Андерсоном и испытал колоссальные проблемы, лишь чудом сохранив пояс. Первые два раунда он провалил, уступал и в третьем, а спасла его лишь неосторожность противника. Ввиду столкновения головами схватка была признана несостоявшейся, а Вадиму был дан второй шанс защитить пояс и попутно получить миллион долларов за победу в Гран-при Bellator.

Как рассказывал сам Вадим, подготовка к этой дуэли отличалась от предыдущих. Часть её он провёл в зале Tiger Muay Thai в Таиланде, где также тренируются Пётр Ян и Анатолий Малыхин, после чего отправился в American Top Team. И это оказалось правильным решением. На этот раз Немков смотрелся гораздо увереннее: не позволял Андерсону использовать его навыки в борьбе и попутно перебивал в стойке. И хотя большинство ударов были не самыми акцентированными, в концовке первого отрезка он чуть было не отправил визави в нокаут. Сокрушительная «вертушка» сбила американца с ног, но добить не получилось.

Андерсон отчаянно пытался подобрать ключи к Немкову, но на этот раз смотрелся довольно блёкло. Да, он прессинговал, иногда попадал и даже рассёк чемпиону кожу под глазом, но преимуществом не владел. И причиной тому было отсутствие успешных тейкдаунов. За все пять раундов он так и не сумел повалить Вадима на канвас, хотя предпринял 15 попыток. Россиянин очень уверенно защищался и попутно продолжал записывать на свой счёт точные попадания.

Нельзя сказать, что Немков доминировал над Андерсоном, но в большинстве раундов он был лучше и точнее, подкрепляя это яркими эпизодами. Во втором он здорово пробил наотмашь в размене, в четвёртом — попал подобием супермен-панча, а лоу-киком чуть не выбил почву из-под ног визави, а в заключительном вновь достал его правой. И хотя сам Вадим получил определённый урон, Кори досталось заметно больше. Об этом явно свидетельствовала заливавшая правую половину его лица кровь.

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Вердикт судей был закономерным. Все трое встали на сторону Немкова, хотя один и отдал ему всего на один раунд больше, чем Андерсону. Так или иначе, Вадим в третий раз защитил пояс и взял верх в Гран-при. А уже после боя встретился со своим будущим соперником. Как стало известно накануне, им станет ветеран UFC Йоэль Ромеро.

«Я хорошо подготовился. Не было никаких подводных камней. Развил очень высокую скорость, против которой он ничего не смог сделать. В этом и заключался секрет успеха. Как и говорил, в реванше всегда побеждаю, если в меня не верить. Я хотел держать его на джебе, зная, что он сильно опирается на переднюю ногу. Хотел её разбить. Иногда подключал правую, но он хорошо держит удар. Поэтому не получилось свалить его», — подвёл итог Немков.



Также в Чикаго удачно дебютировали двое других россиян. Тимур Хизриев уверенно разобрался с седьмым номером полулёгкого дивизиона Даниэлем Вайхелем, а Имамшафи Алиев справился с Шоном Коннором Фэллоном. В первом раунде у американца открылось глубокое рассечение, из-за чего доктор принял решение прекратить схватку.