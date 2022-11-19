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Хабиб поздравил Усмана Нурмагомедова с титулом Bellator: очень грамотная победа

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова с завоеванием титула Bellator.
Хабиб поздравил Усмана Нурмагомедова с титулом Bellator: очень грамотная победа
  • РИА Новости

«Мои поздравления, братишка! Ты долго и упорно к этому шёл. Очень грамотная и доминирующая победа, теперь всё только начинается», — написал Хабиб в своих социальных сетях.

Бой в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» завершился победой Усмана Нурмагомедова единогласным решением судей (50:45, 50:44, 50:44). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в лёгком весе.

Для Нурмагомедова это 16-я победа в профессиональной карьере. Россиянин выиграл все поединки, в которых участвовал.

Ранее сообщалось, что российский боец Вадим Немков проведёт следующий поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 290.

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